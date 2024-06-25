“بطريقة سهلة جداً” نقل دردشات واتساب إلى هاتف جديد من غير جوجل درايف

من السهل جدًا نقل دردشة واتساب إلى اي جهاز جديد إلا أن الأمر حتى يتم بنجاح يتطلب أن توجد نسخة احتياطية على السحابة المسجلة على البريد الإلكتروني وبدونها لا ينجح النقل، لذلك يرغب واتساب في تسهيل الأمر على المستخدمين في نقل المحادثات من جهاز لآخر، ومع التطورات الجديدة التي يشهدها تطبيق المراسلة الفورية واتس آب سيتم إضافة ميزة رمز الاستجابة السريعة وذلك حتى يساعدك على نقل محتوى الدردشة بسهولة، مما يعني ذلك أنه سيتم تجاوز أمر حفظ نسخة من الدردشة على جوجل درايف.

نقل دردشة WhatsApp QRCode

المحير في الامر هي الكيفية التي سيعمل من خلالها نقل الدردشات بين الأجهزة بواسطة رمز QR خاصة وأن تنزيل واتساب على جهاز مختلف سيتطلب حفظ نسخة احتياطية من المحادثات حتى يتم نقلها إلى الهاتف الجديد، إلا أن الأمر يستدعي عند تبديل الهواتف أن يبدأ واتساب في إنشاء رمز QR جديد يخص الجهاز الحالي وهذا الرمز مكون من سجل البيانات و الدردشات.

وجدير بالذكر أن هذا الميزة تم رصدها في مرحلة تطوير الإصدار التجريبي من أندرويد 2.24.9.19 والذي من المقرر ان يتم إتاحته قريبًا لمختبري الإصدارات التجريبية، حيث يعمل الرمز من خلال التأكيد عليه من المستخدم حتى يتمكن من نقل الدردشات، هذه الطريقة تعتبر متميزة لمن لا يرغب في دفع أموال لدرايف مقابل مساحة التخزين السحابية.

كيفية نقل الدردشة برمز الإستجابة السريع QR

على الرغم من الأخبار المنتشرة حول نقل الدردشات من خلال رمز QR إلا أننا حتى الآن لا نعلم شيئًا عن العملية التي ستتم من خلالها ولكن الأمر المؤكد أن هذه العملية تحتاج إلى أن يتم توصيل الجهازين بشبكة واي فاي واحدة، كما أننا لم نتمكن من التوصل إلى الوقت الذي يمكن أن تستغرقه عملية النقل بالطريقة الجديدة.

أيضًا لم نتوصل للإجابة عما إذا كان بإمكان واتساب اكتشاف جهاز جديد أثناء التسجيل أم أن العملية ستتم بسهولة لكن الأكيد أن الأمور ستتضح عند إصدار النسخة التجريبية التي من المفترض لها أن تكون مطروحة خلال الأسابيع المقبلة.