لولو يالولو وينك ياحبيبتي.. تردد قناة وناسة على القمر نايل سات و عرب سات

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن ما هو تردد قناة وناسة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث تقوم قناة وناسة بعرض أفضل محتوى يناسب الاطفال بصورة كبيرة، حيث تقوم بعرض محتوى هادف و متنوع و متميز لجميع الأطفال، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات والقمر عرب سات، وأهم الأناشيد التي تقوم بعرضها القناة.

تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات و عرب سات، و تستطيع أن تقوم بتنزيل القناة من خلال عدة خطوات و هي:

تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات هو: 11470.

معدل ترميز القناة هو 27500.

معامل استقطاب القناة هو: عمودي.

تردد قناة وناسة علي القمر عرب سات

تردد قناة وناسة علي القمر عرب سات هو: 11270.

معدل ترميز قناة وناسة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

الأناشيد التي تقوم بعرضها قناة وناسة

تقوم قناة وناسة بعرض مجموعة متنوعة من الأناشيد الرائعة و المميزة و التي يحبها الاطفال و يفرحون بمشاهدتها بشكل كبير جدا و من هذه الأناشيد هي:

بيب بيب.

حرامي سرق لولو.

مين اللي سرق الجزمة.

لولو والحيوانات.

لولو الشطورة.

لولو و ماما.

و تهدف هذه القناة إلي القيام بتقديم الأناشيد الرائعة و الهادفة التي تقوم بتعليم الأطفال القيم الأخلاقية و القيم السلوكية، و تقوم علي تعليم الاطفال طريقة التصرفات الصحيحة و البعد عن الخطأ.