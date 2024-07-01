كل يوم مقلب جديد مش هتقدر تغمض عينيك.. تعرف على تردد قناة توم جيري Tom and Jerry الجديد 2024 وأبرز أفلام الكرتون التي تعرضها القناة

خلال الساعات القليلة الماضية ارتفع معدل البحث عن تردد قناة توم وجيري بسبب كشف القناة عن تغيير ترددها من أجل تقديم جودة مرتفعة للمشاهدين، وتعتبر قناة توم وجيري من القنوات التي لاقت استحسان شريحة كبيرة جدًا من الأمهات في الوطن العربي، لذلك تردد القناة يمثل أهمية كبيرة لكل أم ترغب في أن يستمتع أطفالها بكل ما هو جديد تعرضه القناة، خاصة أن القناة تقوم بعرض الكرتون الشهير توم وجيري التي يشاهده صغار وكبار، وذلك لوجود عدد مجموعة من المقالب التي يفعلها القط والفأر في بعضهم.

تردد قناة توم جيري على النايل سات

نظرًا لرغبة الأطفال في متابعة كرتون توم وجيري أعلنت أخيرًا القناة على ترددها الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، وهو كالتالي:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على عربسات

وفقًا لرغبة بعض الأمهات في توفير تردد للقناة على القمر الصناعي عربسات وفرت القناة ذلك:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

ومعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ما هي الأفلام التي تعرضها قناة توم وجيري؟

تعرض قناة توم وجيري مجموعة من أفلام الكرتون التي لا يمر يوم إلا ونجد الأطفال ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر، وهذه الأفلام كالتالي:

توم وجيري.

الكلب سبايك.

مسلسل القط والفأر.

بوتش.

سبايك وليكي.

ماما تو شوز.

البحث عن ليمو.

سبونج بوب.

مميزات قناة توم وجيري

ليس بسبب أفلام الكرتون التي تعرضها القناة حصلت على نسب عالية منذ انطلاقها، ولكنها تقوم بعرض محتوى يناسب جميع الأذواق وكافة الفئات العمرية، كما تقدم محتوى للأطفال مليئ بالأسس الإسلامية من أجل إنشاء جيل جديد على دراية كافية بالدين الإسلامي، وتهتم بعرض المحتوى الذي يساعد في تطوير مهارات الأطفال.