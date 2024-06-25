“عاجل eduservices.edu.gov.qa” رابط وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب قطر “ظهرت حالا مبروووك للناجحين”

أطلقت وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب قطر رابط إلكتروني مباشر يقدم من خلاله نتائج الثانوية العامة بقطر 2024 ،حيث أن الوزارة سعت إلى الانتهاء الكامل من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب وطالبات الثانوية العامة، كما وفرت أيضا رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، حيث انتظر الطلاب ظهور النتائج للاستعداد الكامل للمرحلة الجديدة والالتحاق بالجامعة.

رابط وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب قطر سجيل دخول

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الطلاب قطر من خلال الرابط الرسمي المتاح من قبل وزارة التربية والتعليم القطرية وذلك عبر إتباع بعض الخطوات التالية:

يجب على الطلاب الدخول إلى رابط بوابة معارف الإلكترونية.

لابد من اختيار نتيجة المدرسة الثانوية الخاصة بكل طالب على حدا.

يتم كتابة اسم الطالب والرقم السري وكذلك السنة الدراسية التي يرغب بها .

كما يجب الضغط على زر اختيار الدور الأول .

بعدها قم بالضغط علي زر الاستعلام لعرض النتائج.

سوف تظهر أمامك النتائج الخاصة بالامتحانات لكل المواد بشكل واضح ومباشر

نسب النجاح في الثانوية العامة في قطر 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم القطرية والتعليم العالي رابط إلكتروني مباشر خاص بنتائج الدور الأول الخاصة بشهادات الثانوية العامة وذلك لعام 2023-2024 والتي بلغت نسب النجاح لهذا العام على النحو التالي: