موعد عرض مسلسل صلاح الدين Salah Addin الموسم الثاني والقنوات الناقلة للعرض الجديد

مواعيد عرض المسلسل التاريخي التركي الرائع مسلسل صلاح الدين الأيوبي والذي يدول حول حياة صلاح الدين الأيوبي كحاكم مسلم في القرن الثاني عشر، ومساعيه لفتح القدس ومواجهته للصليبيين، كما يتناول العمل أيضًا طموحه الكبير في توحيد الأراضي المسلمة في سوريا، شمال البلاد، مصر، وفلسطين تحت راية واحدة تحت قيادته الحكيمة والقوية، وإليكم التفاصيل الكاملة من أجل مشاهدة مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني.

القنوات الناقلة لـ مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم عرض المسلسل علي 4 قنوات مختلفة، وهم كالآتي:

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني عبر قناة TRT التركية.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني عبر قناة الفجر الجزائرية.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني عبر قناة قطر.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني عبر قناة النور.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

قناة TRT1 التركية

قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة TRT1 التركية مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني



القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

التردد: 11042

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني



القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني 2024

أن مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني حيث أن المسلسل من بطولة أوغور غونيش، محمد علي نور أوغلو، إيكين توركمان، كان شاكر، هاكان فانلي، علي إرسان، زينت كومرال، وقد حقق نجاحًا كبيرًا، مما أدى إلى إنتاج الجزء الثاني الذي من المتوقع أن يُصور قريبًا، كما يتم عرض المسلسل حاليًا عبر عدة قنوات، بما في ذلك قناة الفجر الجزائرية، ويجسد بشكل مثالي الفترة التاريخية المهمة والشخصية الأسطورية لصلاح الدين الأيوبي.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي