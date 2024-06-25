تابع العرض الاول “قيامة عثمان الجزء 6” Kurulus Osman season 6 وتردد القنوات الناقلة بالعربي والتركي

nour تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
تابع العرض الاول “قيامة عثمان الجزء 6” Kurulus Osman season 6 وتردد القنوات الناقلة بالعربي والتركي
قيامة عثمان الجزء 6

نوفر إليكم الآن تفاصيل عرض الجزء السادس من قيامة عثمان الحلقة الأولى، حيث تم عرض خمسة مواسم من المسلسل حتى الآن، كما يضم كل موسم عدد كبير من الحلقات، مما جعله محط اهتمام عدد كبير من المشاهدين العرب والعالميين على حد سواء، كما يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين المميزين مثل بوراك أوزجيفيت وأمل يدي، الذين قدموا أدواراً بارزة في تجسيد شخصيات هامة من التاريخ العثماني، وإليكم الآن كافة التفاصيل التي تخص العرض الرائع من قيامة عثمان 2024.

تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان الجزء 6

القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأالجودة
مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائريةالنايل سات1203427500أفقي3/4HD
مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية 2024عرب سات1213027500عمودي3/4HD
مسلسل قيامة عثمان على قناة فور شبابالنايل سات1168227500أفقي5/6HD
مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموكالنايل سات1167827500عمودي5/6HD
مسلسل قيامة عثمان على قناة دعوة الفضائيةالنايل سات1268727500أفقي3/4SD
مسلسل قيامة عثمان على قناة قطر الفضائية 2024النايل سات1083427500عمودي3/4HD
مسلسل قيامة عثمان على قناة الصعايدةالنايل سات11177/1081527500عمودي3/4HD
مسلسل قيامة عثمان على قناة الشرق الجديدالنايل سات1268727500أفقي5/6HD
مسلسل قيامة عثمان على قناة النور 2024النايل سات1195827500أفقي5/6HD
مسلسل قيامة عثمان على قناة مصر أم الدنياالنايل سات1256227500عمودي5/6SD
ATV التركية المؤسس عثمانالنايل سات1079627500عمودي5/6SD
ATV التركية 2024عرب سات1269227500عمودي5/6SD
ATV التركيةتركسات1162827500أفقي5/6SD

“المؤسس عثمان الموسم 6” مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان 2024 بالعربي على جميع القنوات

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6

سيتم عرض حلقات الموسم الجديد من “المؤسس عثمان” على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد 12034، مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

وفي عالم الدراما التركية، يبرز مسلسل “المؤسس عثمان” واحد من أبرز الأعمال التاريخية التي تجسد قصة حياة السلطان عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية التي حكمت لقرون عديدة، حيث يتناول المسلسل العديد من الصراعات والتحديات التي واجهها السلطان عثمان في رحلته لتأسيس الدولة وتوسيعها.

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nour

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