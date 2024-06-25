تابع العرض الاول “قيامة عثمان الجزء 6” Kurulus Osman season 6 وتردد القنوات الناقلة بالعربي والتركي

نوفر إليكم الآن تفاصيل عرض الجزء السادس من قيامة عثمان الحلقة الأولى، حيث تم عرض خمسة مواسم من المسلسل حتى الآن، كما يضم كل موسم عدد كبير من الحلقات، مما جعله محط اهتمام عدد كبير من المشاهدين العرب والعالميين على حد سواء، كما يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين المميزين مثل بوراك أوزجيفيت وأمل يدي، الذين قدموا أدواراً بارزة في تجسيد شخصيات هامة من التاريخ العثماني، وإليكم الآن كافة التفاصيل التي تخص العرض الرائع من قيامة عثمان 2024.

تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان الجزء 6

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية النايل سات 12034 27500 أفقي 3/4 HD مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية 2024 عرب سات 12130 27500 عمودي 3/4 HD مسلسل قيامة عثمان على قناة فور شباب النايل سات 11682 27500 أفقي 5/6 HD مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي 5/6 HD مسلسل قيامة عثمان على قناة دعوة الفضائية النايل سات 12687 27500 أفقي 3/4 SD مسلسل قيامة عثمان على قناة قطر الفضائية 2024 النايل سات 10834 27500 عمودي 3/4 HD مسلسل قيامة عثمان على قناة الصعايدة النايل سات 11177/10815 27500 عمودي 3/4 HD مسلسل قيامة عثمان على قناة الشرق الجديد النايل سات 12687 27500 أفقي 5/6 HD مسلسل قيامة عثمان على قناة النور 2024 النايل سات 11958 27500 أفقي 5/6 HD مسلسل قيامة عثمان على قناة مصر أم الدنيا النايل سات 12562 27500 عمودي 5/6 SD ATV التركية المؤسس عثمان النايل سات 10796 27500 عمودي 5/6 SD ATV التركية 2024 عرب سات 12692 27500 عمودي 5/6 SD ATV التركية تركسات 11628 27500 أفقي 5/6 SD

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6

سيتم عرض حلقات الموسم الجديد من “المؤسس عثمان” على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد 12034، مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

وفي عالم الدراما التركية، يبرز مسلسل “المؤسس عثمان” واحد من أبرز الأعمال التاريخية التي تجسد قصة حياة السلطان عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية التي حكمت لقرون عديدة، حيث يتناول المسلسل العديد من الصراعات والتحديات التي واجهها السلطان عثمان في رحلته لتأسيس الدولة وتوسيعها.