“سجل الحين” خطوات التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان لمرضى السكري 1446 بالمملكة العربية السعودية وشروط الاستحقاق

دعم سند محمد بن سلمان لمرضى السكري من أهم المبادرات المقدمة من قبل برنامج سند بهدف توفير الدعم المالي للمواطنين أصحاب مرض السكري وتلك المبادرة تستهدف المواطنين الذين يحصلون على دخل شهري لا يتعدى 4000 ريال سعودي، ويبحث الكثير من المواطنين في المملكة السعودية عن معرفة كيفية التسجيل في دعم سند لمرضى السكري وشروط التسجيل وهذا سوف نوضحه لكم في هذا التقرير.

شروط دعم سند محمد بن سلمان لمرضى السكري.دعم مرضى السكري في برنامج سند

أوضح برنامج دعم سند مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الاستفادة من الدعم وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

أن لا يكون دخل المتقدم الشهري أكثر من 4 ألف ريال.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

يجب تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت حالة الصحية ويجب أن تكون معتمدة.

خطوات التسجيل في برنامج سند لدعم مرضى السكري

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن معرفة كيفية التسجيل في دعم سند حيث يمكن التقديم بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: