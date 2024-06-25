العب واتسلي مع اصحابك.. خطوات تنزيل ماين كرافت 1.21 التحديث الجديد 2024 للهواتف الذكية

تعتبر لعبة ماين كرافت (Minecraft) من الألعاب الأكثر شهرة وانتشارا بين اللاعبين من جميع الأعمار حيث توفر تجربة فريدة من الإبداع والبناء والاستكشاف مع إصدار التحديث الجديد 1.21 لعام 2024 كما أصبحت اللعبة أكثر إثارة مع إضافة ميزات جديدة وتحسينات متعددة إذا كنت من محبي ماين كرافت وترغب في تجربة التحديث الجديد على هاتفك الذكي فهذا المقال موجه لك سنساعدك في الاستمتاع باللعب مع أصدقائك واكتشاف الميزات الجديدة التي يقدمها هذا التحديث .

تحميل تحديث ماين كرافت 1.21

تحميل تحديث ماين كرافت 1.21 الجديد لعام 2024 على هاتفك الذكي حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد افتح متجر Google Play.

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، افتح متجر App Store.

اكتب Minecraft في شريط البحث واضغط على زر البحث.

اختر اللعبة من نتائج البحث. تأكد من أنها النسخة الرسمية من Mojang Studios.

إذا كانت اللعبة مثبتة على هاتفك بالفعل اضغط على زر تحديث(Update) إذا كان متاحا.

إذا لم تكن مثبتة اضغط على زر تحميل (Install) لتحميل اللعبة.

تأكد من أن لديك اتصال إنترنت جيد وانتظر حتى ينتهي التحميل والتثبيت.

بعد اكتمال التثبيت اضغط على فتح (Open) لبدء اللعب والاستمتاع بالتحديث الجديد.

مميزات التحديثات الجديدة لماين كرافت

تعتبر واحدة من الألعاب التي تتلقى تحديثات باستمرار تعزز من تجربة اللاعبين ومن أبرز التحديثات الجديدة لماين كرافت تشمل: