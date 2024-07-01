“مشاكسات القط والفأر لا تنتهي”.. تردد قناة توم جيري الجديد 2024 على عرب ونايل سات.. أروع المغامرات بجودة hd

يبحث العديد من الأمهات عن تردد قناة توم جيري الجديد الذي أطلقته القناة الفترة الماضية، وذلك من أجل تحميل القناة لأطفالها وجعلهم يستمتعون بباقة مميزة من أفلام الكرتون، وهذا ما جعل القناة واحدة من أشهر القنوات الموجودة في الوطن العربي والتي تعرض أفلام كرتون من بينها توم وجيري والتي تظل مغامراتهم مستمرة ولا تنتهي.

تردد قناة توم جيري الجديد 2024

نظرًا لكثرة بحث محبي القناة عن تردد قناة توم جيري الجديد لمشاهدة المشاكسة بين القط والفأر كشفت إدراة القناة عن ترددها الجديد والذي جاء كالنحو التالي:

قناة توم وجيري على النايل سات

تردد القناة: 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD

قناة توم وجيري على عربسات

واستطاعت القناة توفير تردد آخر لها على القمر الصناعي عرب سات من أجل نقل جميع الأفلام بأعلى جودة ممكنة:

التردد: 11315.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

كيف استطيع ضبط قناة توم جيري على الرسيفر؟

قد يظن البعض أن عملية تحميل القناة صعبة للغاية وتحتاج إلى شخص خبير من أجل تنزيلها ولكن هذا غير صحيح، لأننا سنوضحها لكم بطريقة سهلة في التسلسل الآتي: