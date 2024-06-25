“تصميم مختلف وعصري” اطلاق هاتف OnePlus Nord CE4 Lite في الخارج

أطلقت شركة وان بلس هاتفها الجديد OnePlus Nord CE4 Lite رسميًا في الأسواق العالمية، كنسخة مخففة بمواصفات أقل من الإصدار الأساسي Nord CE4 الذي تم الكشف عنه في أبريل الماضي. يأتي هذا الهاتف ليعزز تنافسية وان بلس في الفئة المتوسطة، ويتميز بتوازن جيد بين الأداء والسعر، مما يجعله منافسًا قويًا بين العديد من الهواتف في نفس الفئة.

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE4 Lite

الأبعاد والوزن: يأتي الهاتف بأبعاد 162.9×75.6×8.1 مم، ويزن 191 جرامًا، مما يجعله مريحًا في اليد وخفيف الوزن نسبيًا.

الخامات والتصميم: الهاتف مصنوع بالكامل من البلاستيك، مما يوفر متانة جيدة مع الحفاظ على الوزن الخفيف، كما يتميز هاتف OnePlus Nord CE4 Lite بشهادة مقاومة الماء والغبار IP54، مما يعني أنه يمكنه تحمل الرذاذ والغبار دون مشاكل كبيرة.

الشاشة: يحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل بجودة FHD+، مع كثافة بيكسلات تصل إلى 395 بيكسل لكل بوصة، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 2100 شمعة، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة حتى في الظروف المضيئة.

المعالج والأداء: يعمل هاتف OnePlus Nord CE4 Lite بمعالج كوالكوم سناب دراجون 695 ثماني النواة، والذي يتضمن نواتين Kryo 660 Gold بتردد 2.2 جيجا هيرتز، كما يتميز المعالج بدقة تصنيع Adreno 619، مما يوفر أداءً جيدًا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، من ناحية أخرى يعمل الهاتف بواجهة وان بلس OxygenOS 14 المبنية على نظام Android 14، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومحدثة.

الذاكرة والتخزين والكاميرا ونظام الصوت بهاتف OnePlus Nord CE4 Lite

الذاكرة والتخزين: يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، حيث يمكن توسيع مساحة التخزين باستخدام كارت ميموري مع الحفاظ على دعم شريحتين اتصال 5G.

الكاميرات: كما يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع دعم المثبت الإلكتروني (EIS)، وبالنسبة الى الكاميرا الخلفية بالهاتف في مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع مستشعر سوني LYT-600 ومثبت بصري (OIS)، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 مخصصة للعزل، كما تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع دعم المثبت الإلكتروني وفلاش LED مزدوج.

الصوت والاتصالات: يدعم الهاتف سماعات خارجية ستيريو ومنفذ سماعات 3.5 مللي، بالإضافة إلى دعم خاصية NFC، ويتميز الهاتف ببصمة الإصبع أسفل الشاشة ودعم الفتح من خلال التعرف على الوجه، مع وجود مستشعر تقارب حقيقي.

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