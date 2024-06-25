لولــو جوعانة.. تردد قناة وناسة بعد تحديثها لمتابعة اغاني الاطفال بإشارة قوية وممتازة

لولو الشطورة وقناة وناسة كيدز تعد من أشهر الأيقونات في عالم الأطفال لذلك كان البحث عن تردد قناة وناسة من أهم عمليات البحث التي تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وخاصة بعد توقف العمل بالتردد القديم على كل من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال التقرير التالي فتابعونا.

تردد قناة وناسة

يعد البحث عن تردد قناة وناسة من أهم العمليات التي تتداول بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث تم توقف العمل بالتردد القديم مما أثار فضول الكثير من المشاهدين لمعرفة التردد الحديث، ويتمثل التردد على الأقمار الصناعية في التالي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 11470.

أما عن معدل ترميز القناة فهو 27500.

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

وبالنسبة لمعامل الاستقطاب فهو عمودي.

أما جودة بث القناة فهي SD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

كما ذكرنا سابقا فإن قناة وناسة كيدز تتوفر على أكثر من قمر صناعي في المنطقة، ويتمثل تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات في التالي:

أما عن تردد قناة وناسة كيدز فهو 11270.

وبالنسبة لمعدل استقطاب اتجاه القناة فهو رأسي.

أما عن معدل ترميز القناة فهو 27500.

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

وبالنسبة لجودة بث القناة فهي HD.

اغاني قناة وناسة

تشتهر قناة وناسة كيدز بالكثير من الأغاني المميزة على شاشتها والتي تجذب عدد كبير من الجمهور إليها ومن أبرز هذه الأغاني ما يلي: