منصة اوبن ايمس| كيف تطلع علامات الطلاب خلال gd-moe.openemi + حل مشكلة الرابط

منصة اوبن ايمس والتعليم الاردني، حيث تعد المنصة هي المنصة التعليمية الرسمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتعاون مع الحكومة الأردنية، تقوم المنصة بتقديم الكثير من الخدمات لكل من الطلاب وأولياء الامور، وأيضا المعلمين، كما أن المنصة تعتبر هي حلقة الوصل بين الطلاب والمعلمين وبين جميع أطراف العملية التعليمية، ويعد من أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة هو الاستعلام عن نتائج الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

منصة اوبن ايمس

تقوم منصة اوبن ايمس بتقديم أفضل الخدمات الخاصة بالامتحانات ونتائجها في الأردن، فقد تم إطلاق منصة اوبن ايمس منذ سنوات قليلة ولكنها استطاعت تلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء، وتوفير خدمات عديدة من أبرزها ما يلي:

توفر المنصة للطلاب خدمة الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم في أي مرحلة من المراحل التعليمية في الأردن، وذلك بعد إعلان النتائج على الفور.

تقوم المنصة بتقديم الكثير من الكتب الإلكترونية التي يمكن للطلاب الانتفاع بها.

يتم نشر الجداول المدرسية والامتحانات وأيضا التقويمات الدراسية للطلاب على المنصة.

الاستعلام عن الطلاب من خلال منصة اوبن ايمس

من أهم الخدمات التي تقدمها منصة اوبن ايمس، هو الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية: