بشكل رسمي استعلم الآن.. نتائج البيام بالجزائر عبر هذا الرابط

صرحت وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر عن قيامها بتأجيل الإعلان عن نتائج البيام بالجزائر لعام 2024م، لذلك ازداد البحث من قبل أولياء الأمور والطلبة للتعرف على موعد ظهور النتائج لأن جميع الطلبة ينتظرونها بشدة ويسودهم حالة من التوتر والقلق بخصوص هذه النتيجة، ويرغبون في التعرف على مستقبلهم الدراسي، وسوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بموعد الإعلان عن نتائج البيام الجزائر عبر ذلك المقال.

نتائج البيام الجزائر

تعتبر مرحلة البيام هي من أهم المراحل في حياة كل طالب، حيث يتم انتقاله إلى مرحلة الثانوية العامة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم في الجزائر بأنه سيتم الإعلان عن هذه النتائج في يوم 29 من شهر يونيو لعام 2024م.

وذلك اليوم يوافق يوم السبت، وسيتم ظهور النتيجة على موقع الوزارة الرسمي في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الجزائر، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق اختبارات الطلبة ومراجعتها بشكل دقيق، للتأكد من حصول كل طالب على حقه وعدم تواجد أي أخطاء في النتيجة.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر

بإمكانك الاستعلام عن نتيجة البيام الجزائر عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة التي أوضحتها وزارة التربية الجزائرية، وهذه الخطوات جاءت كالتالي: