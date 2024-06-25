” أفرحوا يا مصريين ” موعد إنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل رئاسة الوزارء تجيب بقيادة الدكتور مصطفة مدبولي

يهتم جميع المواطنين داخل الدولة المصرية بالتعرف على موعد إنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل حيث تعاني الأسر المصرية خلال الفترة الحالية بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربي في ظل ارتفاع درجات الحرارة والشعور بها داخل جميع المنازل، وهو ما زاد التساؤل عن الموعد المحدد لانتهاء تلك الأزمة، لذلك قرر مجلس الوزارء بالرد عن كافة التساؤلات التي تدور حول تلك المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن خلال مقالنا نتعرف على أهم تصريحاته حول تلك الأزمة.
موعد إنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل
يزيد البحث من قبل المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد إنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل خاصة بعد تغيير عدد ساعات قطع الكهرباء من ساعتين إلى 3 ساعات، لذلك أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتذار الحكومة المصرية عن تلك المشكلة لجميع الأسر المصرية، موضحًا إنها سوف تنتهي بشكل كامل خلال نهاية العام الجاري 2024.
تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي حول أزمة الكهرباء
قام الدكتور مصطفى مدبولي بالتصريح عن بعض التصريحات التي تدور حول أزمة قطع الكهرباء بشكل كامل، والتي تكون كما يلي:
- الدولة استهلكت أكثر من 36 جيجا من الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
- تسعى الدولة بتوفير مبلغ يصل إلى مليار دولار لكي يتم تخفيف أزمة قطع الكهرباء بشكل متكرر.
- سوف يتم غلق المحال التجارية في تمام الساعة الـ 10 مساءًا بدءًا من الأسبوع المقبل.
- استمرار انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات بشكل يومي حتى نهاية الأسبوع الجاري.
- وصول شحنات من المازوت خلال الأسبوع المقبل يقدر ثمنها بمبلغ 180 مليون دولار لحل أزمة انقطاع الكهرباء.
- سوف يتم تنفيذ عدد من الإجراءات الفورية التي تساعد في إنهاء الأزمة بشكل كامل.