” أفرحوا يا مصريين ” موعد إنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل رئاسة الوزارء تجيب بقيادة الدكتور مصطفة مدبولي

يهتم جميع المواطنين داخل الدولة المصرية بالتعرف على موعد إنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل حيث تعاني الأسر المصرية خلال الفترة الحالية بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربي في ظل ارتفاع درجات الحرارة والشعور بها داخل جميع المنازل، وهو ما زاد التساؤل عن الموعد المحدد لانتهاء تلك الأزمة، لذلك قرر مجلس الوزارء بالرد عن كافة التساؤلات التي تدور حول تلك المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن خلال مقالنا نتعرف على أهم تصريحاته حول تلك الأزمة.

موعد إنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل

يزيد البحث من قبل المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد إنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل خاصة بعد تغيير عدد ساعات قطع الكهرباء من ساعتين إلى 3 ساعات، لذلك أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتذار الحكومة المصرية عن تلك المشكلة لجميع الأسر المصرية، موضحًا إنها سوف تنتهي بشكل كامل خلال نهاية العام الجاري 2024.

تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي حول أزمة الكهرباء

قام الدكتور مصطفى مدبولي بالتصريح عن بعض التصريحات التي تدور حول أزمة قطع الكهرباء بشكل كامل، والتي تكون كما يلي: