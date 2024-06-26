اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 البصرة وبغداد وكل المحافظات pdf.. حملها هسة خلال هاتفك

يبحث جميع المشمولين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي طال انتظارها بشكل صعب بالتزامن مع صعوبة الحالة الاقتصادية لجميع المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية العراقية، لا سيما أن الجماهير العراقية تنتظر بفارغ الصبر لحظة الإعلان عن قوائم المستفيدين من دعم الاجتماعي الدفعة السابعة التي تعد خطوة حاسمة في تقديم الدعم الحكومي للمواطنين، لذلك قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بموعد إعلان القوائم وكيفية الاستعلام عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بجهد كبير لإعداد القوائم الخاصة بالمشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية العراقية، ومن خلال ارتفاع التساؤل حول موعد إعلان الكشوفات وقوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وجدنا أن الوزارة أكدت على كون عملية رصد وإعداد الكشوفات قيد التعديل حيث إن الوزارة تعمل على منح أموال هذا الدعم للأسر المستحقة له، وخاصة الأسر المتعففة الذين لا يجدون قوت يومهم سوى أموال هذا الدعم المميز.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أكدت على كون ما يتم تداوله من أخبار تفيد اعتماد قوائم أسماء الدفعة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، ما إلا شائعات غير حقيقية هدفها حدوث بلبلة بين جموع المواطنين المستفيدين من هذا الدعم.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

في ضوء سعي جميع الدول العربية للاعتماد على التقنية التكنولوجيا الرقمية في جميع الأعمال الحكومية، وجدنا أن دولة العراق بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اعتمدت خطوات إلكترونية من خلالها يتمكن المشمولين من التعرف على كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، على أن تتلخص خطوات الاستعلام فيما يلي