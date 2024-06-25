اقـــوي شفرات لعبة جاتا الأصلية gta ⭐⭐⭐⭐ لتصبح محترف.. قائمة كلمات سر جي تي اي الجديدة

يحتاج إلى معرفة شفرات لعبة جاتا الأصلية عدد كبير من اللاعبين العاشقين للعبة جاتا لعبة القتال الشهيرة والمتميزة والتي انتشرت بسرعة كبيرة في العالم أجمع، حتى أصبح يعشقها ويلعبها جيل بعد جيل، تساعد الشفرات اللاعب على تخطي مراحل اللعب المختلفة في اللعبة وأيضا تساعده على اكتساب الكثير من المهارة والقوة داخل اللعبة، لذلك كان البحث عن الشفرات الأصلية للعبة من الأمور المتكررة بشكل كبير.

شفرات لعبة جاتا الأصلية

إذا كنت من الباحثين عن شفرات لعبة جاتا الأصلية فأنت في المكان الصحيح، حيث نعرض لكم في الفقرات التالية أشهر الشفرات المستخدمة في اللعبة ويعد من أبرزها ما يلي:

الاسلحه 1 شفرتها هي thugstools.

شفرة الاسلحة 2 هي professionaltools.

أما شفرة الاسلحة 3 هي nuttertools.

وبالنسبة لشفرة أسلحة رشاشات هي nuttertools.

وأسلحة صاروخية شفرتها هي professionaltools.

ويمكن تفعيل وضعية الكل مسلح من خلال شفرة foooxft.

وأما شفرة الصحة فهي aspirine.

وشفرة دم كامل هي aspirine.

وبالنسبة لشفرة صحة لا نهائية هي baguvix.

شفرة الدرع preciousprotection.

شفرة درع + مال + صحة هي hesoyam.

شفرة ذخيرة لا نهائية هي wanrltw.

أما شفرة ذخيرة كاملة فهي preciousprotection.

ويمكن تفعيل شفرة شبع لا نهائي من خلال aeduwnv.

قم بتفعيل الضربة القوية جداً من خلال شفرة bsxsggc.

شفرة الكل يحترمك هي ogxsdag.

اما شفرة القفزة المميتة هي lfgmhal.

وبالنسبة لشفرة القفزة القاضية هي iavenjq.

شفرة نينجا هي afphultl.

أما شفرة العضلات هي jysdsod.

يمكن تفعيل شفرة لك كرش من خلال btcdbcb.

شفرة تغير لون بشرتك هي stilllikedressingup.

شفرة لا أحد يحبني nobodylikesme.

أهم المعلومات التي تتعلق بلعبة جاتا

بعد معرفة أهم وأشهر شفرات لعبة جاتا الأصلية نوضح لكم أهم المعلومات حول اللعبة وهب تتمثل في التالي: