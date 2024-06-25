عااجل ورسميا.. الحكومه تعلن غلق جميع المحلات في مصر باستثناء بعضها لتخفيف الاحمال الكهربائية.. شوف محلك ليتقفل

قطع الكهرباء في مصر هو موضوع يؤثر بشكل كبير على حياة السكان والاقتصاد الوطني. تواجه مصر تحديات عدة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، مما يؤدي إلى فترات طويلة من الانقطاعات في التيار الكهربائي، هذه الانقطاعات قد تكون نتيجة لعدم كفاءة التوليد والشبكة الكهربائية، وأحيانا بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال فصول الصيف، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة على تحسين البنية التحتية للكهرباء وزيادة القدرة التوليدية من خلال مشاريع جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.

قرار غلق جميع المحلات

رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن تعديل طارئ في خطة تخفيف الأحمال التي تنفذها الحكومة حاليا، حيث سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية في البلاد ابتداء من الساعة العاشرة مساء، باستثناء المحلات السوبر ماركت التي سوف تظل مفتوحة حتى الساعة الواحدة صباحا من المقرر تنفيذ هذا القرار ابتداء من الأسبوع القادم.

مشاكل الكهرباء في الفترة الماضية

بسبب زيادة درجات الحرارة العالية هذا الصيف، تجاوز استهلاك الكهرباء الـ 36 جيجا واحتل مكانا لم يسبق له مثيل في الأمس فقط، ومنذ ثلاث سنوات، توقفت مصر عن تصدير الكهرباء بسبب الزيادة المستمرة في استهلاك المواطنين، وتسعى الحكومة لحل هذه المشكلة بكل الوسائل كما أعلنت عن تخفيف لمدة 3 ساعات يوميا حتى الأسبوع الثاني من يوليو، مع وقف تام لهذا التخفيف بداية الأسبوع الثالث من نفس الشهر.