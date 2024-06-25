معاشك وقف خلاص.. حالات تسبب وقف معاش تكافل وكرامه 2024… اعرفها قبل متقع فيها

برنامج تكافل وكرامة يعد واحدا من أبرز المبادرات التي أطلقتها جمهورية مصر العربية، والتي تمثلها وزارة التضامن الاجتماعي، في السنوات الأخيرة، يهدف هذا البرنامج إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، مما يعكس التزام الدولة بتوفير مستوى معيشي لائق وكريم لجميع مواطنيها، يأتي هذا في سياق جهود الحكومة المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على مصر كما أثرت على باقي دول العالم.

قيمة معاش تكافل وكرامة

في شهر مارس الماضي، تم زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت تفاصيل هذه الزيادة كالتالي: أصبحت الأسرة المستفيدة تحصل على 826.5 جنيه مصري شهريا بعد الزيادة، مقارنة بالمبلغ السابق الذي كان 718.75 جنيه مصري، فيما يخص معاش المسنين، ارتفع المبلغ إلى 743 جنيه مصري شهريا بعد أن كان 646 جنيه مصري اما بالنسبة لمعاش الأيتام، فقد زاد إلى 578.59 جنيه مصري شهريا بدلا من 503.13 جنيه مصري.

اسباب وقف تكافل وكرامه