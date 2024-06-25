شوف نفسك جبت كام.. طريقة استخراج نتائج البيام في الجزائر 2024 من خلال موقع Bem onec dz

كشفت وزارة التربية والتعليم الوطنية عن توفير رابط إلكتروني من أجل استخراج نتائج البيام في الجزائر 2024 من أجل تسهيل العملية على الطلاب بالتالي يتم توفير جهدهم ووقتهم في الاستعلام عن النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتأجيل الإعلان عن النتيجة بسبب عدم انتهاء عمليات التصحيح في باقي المحافظات، وأضافت أن فور انتهاء التصحيح ستقوم برفع النتيجة عبر موقعها الرسمي المخصص لرفع النتائج.

كيف يمكنني الحصول على نتائج البيام في الجزائر 2024؟

نظرًا لرغبة أولياء الأمور والطلاب بالجزائر في معرفة الطريقة التي يتم بها الاستعلام عن نتائج البيام في الجزائر 2024 يجب اتباع الخطوات التالية كما هي موضحة:

الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني.

إدخال كلمة السر واسم المستخدم، مع إضافة البريد الإلكتروني.

انتقل بعد ذلك إلى الصفحة الرئيسية الموجودة في في الموقع مع الضغط على خيار “كشوفات نتائج طلاب البيام بالجزائر”.

إدراج الرقم الاكتتابي الخاص بالطالب، كتابة اسم الطالب رباعي والمحافظة التي ينتمي لها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتائج”.

في حالة عدم ظهور النتيجة سيظهر أمامك أن النتيجة لم يتم رفعها إلى الآن على الموقع.

بينما إذا ظهرت أمامك النتيجة يمكنك تحميلها بصيغة الـ pdf.

متى يتم الإعلان عن نتائج البيام بالجزائر 2024؟

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد صدور النتيجة، ولكن أوضحت وزارة التعليم بالجزائر أن عملية التصحيح ورصد الدرجات مازالت مستمرة، وأن جميع المصححين يقومون بفحص درجات الطلاب بشكل عالي الدقة لتضمن الوزارة أن كل طالب حصل على درجاته كاملة، وفي ضوء ذلك قامت الوزارة بتوجيه رسالة إلى أولياء الأمور تطلب منهم عدم الاستعجال والصبر حتى تعلن الوزارة عن النتيجة بشكل رسمي، وذلك سيكون في القريب العاجل.