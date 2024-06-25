” من هنا “رابط منصة أوبن إيمس emis.moe.gov.jo لاستخراج علامات الطالب 2024 في جميع المراحل الدراسية بالأردن

تعد منصة أوبن إيمس من أهم المنصات التي تتوفر داخل المملكة الأردنية والتي تقوم وزارة التعليم من خلالها إعلان كافة نتائج المراحل الدراسية التي توجد لديها، فهي بمثابة المنصة الرسمية التابعة إلى الوزارة، ومن المعروف أن الطلاب خلال الفترة الحالية يقومون بالبحث عن العلامات الخاصة بهم خلال العام الدراسي الحالي، ولا يسهل ذلك إلا من خلال الدخول إلى المنصة، ومن خلال مقالنا نتعرف على أهم خصائص الموقع، وطريقة استخراج علامات الطلاب بكل سهولة.

منصة أوبن إيمس

تعرف منصة أوبن إيمس بشكل كبير داخل المملكة الأردنية فهي من المنصات الرسمية التي تعتمد عليها وزارة التعليم في الإعلان عن نتائج جميع طلاب المراحل الدراسية المختلفة، كما يتوفر عليها العديد من الخدمات التعليمية الأخرى التي يستفيد منها المعلمين والطلاب أيضًا، وتكون كما يلي:

رفع نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية.

العمل على تسجيل أيام الغياب الخاصة بالطلاب وكذلك أيام الحضور أيضًا.

التعرف على المواد الدراسية التي يقوم الطالب بدراستها وعدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

طريقة استخراج علامات الطالب من خلال موقع أوبن إيمس

يسهل على جميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية المتاحة داخل المملكة الأردنية استخراج العلامات الخاصة بهم بشكل كامل، وذلك من خلال الدخول إلى موقع أوبن إيمس عن طريق عدة خطوات بسيطة، والتي تكون كما يلي: