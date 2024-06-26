“لولو اتسرقت يا أطفال” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 hd على نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة يبحث عنه الكثيرون في الوطن العربي والشرق الأوسط كله، حيث تعد من أهم القنوات الترفيهية والتعليمية للأطفال، لما تقدمه لهم من برامج توعية هادفة في إطار من المتعة والترفيه، وهي قناة مجانية تقدم محتوى جيد جعلها من أوائل قنوات الأطفال المفضلة. وفيما يلي نتعرف على التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فتابعونا.

تردد قناة وناسة

فيما يلي نتعرف على تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات:-

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

بينما التردد الآخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي V.

القمر الصناعي: نايل سات.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 عرب سات

كذلك يمكن ضبط تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات 2024 من خلال البيانات التالية وذلك حيث يمكن الاستمتاع بالبرامج والأناشيد الترفيهية والتعليمية التي تقدمها لولو “الشخصية الرئيسية في القناة”:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد

يمكن استقبال تردد قناة وناسة بيبي 2024 على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من خلال هذه الخطوات:-