“مالوش مثيل”.. مميزات واتساب الذهبي الإصدار الجديد2024.. تطبيق ممتاز ضد الحظر

يمتلك واتساب الذهبي العديد من المميزات التي تجعله الأكثر خصوصية وأمان مقارنة بالتطبيقات الأخرى، لذا يحرص العديد من المستخدمين على تحميل أحدث إصدار من واتساب الذهبي، وهي النسخة المطورة من تطبيق واتساب الأخضر الرسمي وتعد هذه النسخة من أولى الإصدارات التي قام بتطويرها المطور اليمني أبو عرب، وقد اكتسبت شهرة واسعة وانتشرت بشكل كبير، خاصة في منطقتنا العربية وهذه الشهرة الكبيرة تعود إلى المميزات والإضافات العديدة التي تم تضمينها في هذه النسخة، مما جعلها تتفوق بشكل ملحوظ على النسخ الأخرى.

مميزات واتساب الذهبي

بعد تحميل أحدث إصدار من واتساب الذهبي، ستكتشف العديد من الخيارات والإضافات المتميزة التي يوفرها التطبيق ومن أبرز هذه المميزات:

إمكانية تنزيل حالات الآخرين دون علمهم.

إخفاء آخر ظهور على التطبيق، مما يمنع الآخرين من مضايقتك أو التسبب في أي مشاكل أخرى.

إلغاء علامتي القراءة وعلامة الصح التي تظهر للطرف الآخر، مما يسمح لك بقراءة الرسائل دون علم المرسل.

مزايا تحميل واتساب الذهبي من على جوجل

بعد تحميل آخر إصدار من واتساب الذهبي من خلال المتجر أو جوجل بلاي، ستكتشف العديد من المميزات، منها ما يلي: