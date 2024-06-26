“آيفون الغلابة وووصل”.. مواصفات جبارة لهاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C وبسعر يناسب الفئة المتوسطه

هاتف Xiaomi Redmi 13C يعد من أفضل الهواتف الذكية ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة، ومعالج قوي، وبطارية تدوم طويلاً، وكاميرا ثلاثية العدسات بأسعار معقولة تناسب الفئة المتوسطه، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C

من أهم مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C منها ما يلي:

المعالج: ثماني النواة Helio G85 من MediaTek.

الشاشة: شاشة LCD بحجم 6.74 بوصة بدقة 720 x 1600 بكسل.

الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 0.08 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

البطارية: 5000 مللي أمبير.

نظام التشغيل: Android 1

يتميز هاتف Redmi 13C بتصميم أنيق وعصري، مع هيكل بلاستيكي متين.

يأتي الهاتف بأربعة ألوان: الأسود والأزرق والأخضر والأرجواني.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13C

من أهم مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13C منها ما يلي:

الأداء يتميز هاتف Redmi 13C بمعالج Helio G85 من MediaTek ثماني النواة، وهو معالج قوي قادر على تشغيل جميع التطبيقات والألعاب بسلاسة.

كما يتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) كبيرة تصل إلى 8 جيجابايت، مما يوفر أداء سريع ومتعدد المهام.

الشاشة: يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.74 بوصة بدقة 720 x 1600 بكسل وتوفر تجربة مشاهدة غامرة مع ألوان زاهية ووضوح ممتاز.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة سلسة عند التمرير واستخدام التطبيقات.

يبلغ سعره فى مصر 6000 جنية لأعلى مساحة.

مميزات الكاميرا

يأتي هاتف Redmi 13C بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 0.08 ميجابكسل.

تلتقط الكاميرا الرئيسية صور عالية الجودة في مختلف ظروف الإضاءة ،بينما تستخدم الكاميرا الثانية للتصوير الفائق العرض وتستخدم الكاميرا الثالثة للتصوير الماكرو.

البطارية