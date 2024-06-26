اشحنلك 2000شده في ثواني.. طريقة شحن شدات ببجي مجانا بدون حظر الحساب مضمونه 100%

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن طريقة شحن شدات ببجي بطريقة سهلة و بسيطة، حيث تعتبر ايدي لعبة ببجي من أكثر و أفضل الطرق التي يمكن أن يتم استخدامها لكي يتم شحن لعبة ببجي، و ذلك حيث تعمل الشدات علي أن تعطي اللاعب مجموعة من الإضافات و الادوات التي تقوي اللاعب، و تؤدي إلى أن تصبح اللعبة أفضل و اكثر تسلية و حماس، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة شحن شدات ببجي، و طريقة تنزيل لعبة ببجي.
طريقة تحميل لعبة ببجي
تستطيع أن تقوم بتحميل لعبة ببجي و ذلك من خلال عدة خطوات و هي:
- أولا قم بالدخول على متجر جوجل بلاي الخاص بالتطبيقات.
- بعد ذلك قم بكتابة إسم اللعبة في خانة البحث.
- بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بالتحميل.
- بعد ذلك قم بتثبيت اللعبة.
- و استمتع بعد ذلك باللعبة علي الهاتف الخاص بك.
طريقة شحن شدات ببجي
تستطيع أن تقوم بشحن شدات ببجي و بطريقة سهلة و بسيطة و ذلك من خلال هذه الخطوات:
- قم بالدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي.
- بعد ذلك قم باختيار شحن شدات التي تريد أن تقوم بإضافتها.
- بعد ذلك قم بأختيار البلد التي يكون منها اللاعب.
- بعد ذلك قم بأختيار طريقة الدفع.
اكتب رقم التعريف الخاص باللاعب و الذي يكون موجود علي اللعبة.
- بعد ذلك قم بتحديد نوع الشحن.
ثم قم بالضغط على الزر الخاص بكلمة دفع.
- بعد ذلك قم بالتحقق من جميع الخطوات.
- بعد ذلك سوف تحصل على شحن شدات ببجي.