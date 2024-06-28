تمتع بجمال الطبيعة|.. إليك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي نايل وعرب سات

تؤثر قناة ناشيونال جيوغرافيك بشكلٍ كبير على العالم حيث تعرض الكثير من البرامج المبتكرة التي تشمل الحياة الطبيعية، الفضاء، الكائنات تحت الماء.. وغيرها، كما تتضمن مساهمات العُلماء في المجالات المختلفة وتبني الإبتكارات والتطورات؛ لمواكبة العالم واهتمامات المستفيدين المختلفة، وهي من القنوات المميزة والممتعة.. لذا يجب عليك التعرف على كيفية ضبط تردداتها على الأقمار الصناعية المُختلفة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يُمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات بالحصول على التردد الصحيح لهما ومعدل الترميز، إذ يختلف التردد وفقًا للقمر الصناعي على النحو التالي:

1- تردد القناة على نايل سات

التردد 11411 الاستقطاب أفقي(HD) معدل الترميز 27500

2- تردد القناة على عرب سات

التردد 11804 الاستقطاب أفقي(SD) معدل الترميز 27500

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر واحدة من القنوات الفضائية الأكثر شهرة في العالم وتحظى بمشاهدين من كافة أنحائه لما توفره من مميزات فريدة لهم، وتتمثل مميزات القناة في:

توفر المحتويات بدقة عالية.

تعرض برامجًا وأفلا وثائقية موثوقة.

تقدم محتويات تعليمية مميزة.

تعرض قصصًا ملهمة عن التجارب الشخصية من مختلف الأنحاء.

تقدم توعية عن القضايا البيئية والتغيرات المناخية.

تتوفر على مختلف الأقمار الصناعية.

تعرض برامجها بلغاتٍ مختلفة.

تتعدد الموضوعات التي تعرضها القناة: (الحياة البرية، هياكل عملاقة، هندسية، كارثية، علوم، سفر، تاريخية، مجتمع، تكنولوجيا خضراء عملاقة)، والتي يُمكن مشاهدتها بعد ضبط تردد القناة على القمر الصناعي، ومن أبرز البرامج المقدمة:

الحرب العالمية الثانية: أسرار من الأعلى.

المصطادون في الليل.

خاص: اليوم الوطني 49 للإمارات العربية المتحدة.

منيعة ضدّ الغرق: البارجة اليابانية المفقودة.

أقصى سرعة.

متاهة التماسيح.

مهرجانات هونج كونج.

تحقيقات تحت سطح الماء.

تمكنت قناة ناشيونال جيوغرافيك من الإنتشار الواسع عبر العالم؛ لما قدمته من محتويات ثرية تبني كافة الإهتمامات وتناسب الأعمار المُختلفة.