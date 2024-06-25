اجهز عشان هتقبض بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15%.. شوف نفسك زدت ولا لا

يثير اهتمام الكثير من المستفيدين في معرفة موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2024، في هذا السياق، قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد جدول زمني للصرف، حيث تجري الهيئة الترتيبات اللازمة بالتعاون مع البنك المركزي، وذلك وفقا للسياسات المالية المعمول بها، سنوضح في الفقرات التالية تفاصيل موعد الصرف للإفادة الشاملة لجميع المتابعين.
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024
سوف يتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 في الوقت المحدد كما هو مخطط له، وتؤكد المصادر الحكومية أنه لا يمكن تقديم المعاشات قبل هذا التاريخ، من المتوقع أن يستفيد حوالي 11 مليون مواطن من هذه المعاشات في الأول من يوليو، وسيتم إيداع حقوقهم في حساباتهم بالشكل المعتاد.
رابط الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024
للحصول على معلومات حول صرف معاش شهر يوليو بعد اخر زيادة، يتطلب القيام بالخطوات التالية:
- يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- اضغط على قسم المتقاعدين.
- حدد خدمات التأمين.
- اختر قائمة البيانات الأساسية لملف التقاعد.
- أدخل رقمك القومي.
- اضغط على زر استعلام للحصول على المعلومات المحدثة بخصوص معاشك لشهر يوليو بعد اخر زيادة.
- هذه الخطوات تضمن أن تحصل على المعلومات الدقيقة والمحدثة بشأن معاشك الشهري.
أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024
بعد توضيحنا للجميع، نحن نعلن عن موعد صرف معاشات شهر يوليو بزيادة تصل إلى 15%، سوف يتم صرف المعاشات في الأماكن التالية:
- من خلال فروع البنك الاجتماعي الخاص بنا، بما في ذلك الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- يمكنكم أيضا استلام المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية مثل محفظة اتصالات كاش.
- يتوفر صرف المعاشات أيضا من خلال منافذ شركات فوري.
- تقدم البنوك التجارية خيارا اخر لاستلام المعاشات.
- يمكنكم زيارة مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية واستخدام أجهزة الصراف الآلي للحصول على المعاشات.