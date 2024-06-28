وزارة التعليم الجزائرية|.. هذا هو موعد إعلان نتائج البيام 2024 وكيفية الإستعلام عنها

ينتظر الكثير من الطلاب موعد ظهور النتيجة لمرحلة البيام بفارغ الصبر؛ حيث يعتمد عليها مصيرهم الدراسي بنسبة كبيرة فتؤثر على قبولهم في المرحلة التالية، وقد تم الإعلان عن الموعد من قِبل وزارة التربية الجزائرية.. فمتى ذلك؟ وهل تم الإعلام عن كيفية الإستعلام عنها أم لا؟ يُمكن معرفة خطوات ذلك وفقًا لما أعلنته الوزارة.

موعد إعلان نتيجة البيام 2024

تم الإنتهاء من اختبارات مرحلة البيام وبدأت عملية التصحيح.. وبدأ قلق الطلاب وبحثهم عن موعد إعلان نتيجة البيام، فخرجت وزارة التربية وأعلنت عن الموعد المُحدد لظهورها للحد من تخوفات الطلاب وأولياء الأمور والذي من المفترض أن يكون فيما بين اليوم الـ 25 والـ 29 من شهر يونيو الجاري 2024، وكذلك أوضحت سبل الإستعلام عنها المختلفة.

كيفية الإستعلام عن نتيجة البيام الجزائر 2024

هناك العديد من الطرق الموثوقة التي يُمكن من خلالها الإستعلام عن نتيجة مرحلة البيام، والتي حددتها وزارة التربية في الجزائر، وتتمثل تِلك الطرق في التالي:

1- الإستعلام عبر وزارة التربية الوطنية

تسجيل الدخول في موقع وزارة التربية الوطنية من هنــــــا. كتابة البيانات المطلوبة بعد الضغط على (نتائج البيام). بعد التأكد من الهوية عبر السؤال المطروح قم بالضغط على (عرض النتيجة).

2- الإستعلام عبر موقع فضاء

زيارة موقع فضاء أولياء التلميذ من هنـــــا.

إنشاء حساب جديد في الموقع أو التسجيل في حالة وجود حساب.

الضغط على (الإستعلام عن النتيجة)، والضغط على المرحلة (البيام/ المتوسطة). كتابة البيانات المرادة، والنقر على (استعلام).

دائمًا ما يثير موعد اقتراب النتائج تخوفات الطلاب وأولياء الأمور وتحرص وزارة التربية في الجزائر على الإعلان عن اليوم المترقب لظهورها للحد من شعورهم بالقلق.