نتائج الصف التاسع 2024 سوريا www.moed.gov.sy النتائج الامتحانية حسب الاسم نقدمها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” حيث تلاحظ منذ دقائق قليلة تجاوز أعداد الباحثين عن نتيجة التاسع في سوريا المليون شخص، نظرا لإعلان الوزارة في الصباح الباكر انتهاء الوزارة من الإجراءات اللازمة لرفع نتائج الطلبة، بعدما ظلت خلال المدة الماضية في رصد وتصحيح نماذج الامتحانات في دمشق وحلب وحمص وغيرها من المدن السورية.

نتائج الصف التاسع 2024 سوريا www.moed.gov.sy النتائج الامتحانية حسب الاسم

سنتعرف معكم في هذه الفقرة على الخطوات المطلوبة للحصول على نتيجة الصف التاسع في سوريَا، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، حيث تمثلت هذه الخطوات في التالي:

الذَّهاب إلى رابط موقع وزارة التربية السورية.

التوجه إلى القائمة الرئيسية.

الضغط على زر ( نتائج الصف التاسع ).

ينبغي عليك تحديد الدور الأول.

اختار محافظتك.

أكتب الاسم، ثم أكتب رَقَم الاكتتاب.

النقر على زر استعلام.

انتظر بعض الوقت حتي ظهور النتيجة.

رابط نتيجة الصف التاسع سوريا ٢٠٢٤

ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات في هذه الساعات نتيجة الصف التاسع في سوريا، بعد أن أعلنت وزارة التربية السورية قبل عيد الأضحى المبارك رفع النتيجة النهائية للدور الأول في الأسبوع الأول بعد إجازة العيد، لذلك من المتوقع أن ترفع النتائج مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري عبر موقع وزارة التربية السورية، خاصة بعد تصريحات وزير التربية السوري السيد محمد عامر الذي أكد ارتفاع نسب النجاح وانتهاء الوزارة من كافة الإجراءات اللازمة من رصد وتصحيح ومراجعة للاختبارات في الساعات الماضية، لذلك يمكن للطلاب والطالبات في سوريا معرفة النتائج النهائية للدور الأول عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل والذي كشفنا فيه نتائج الصف التاسع 2024 سوريا www.moed.gov.sy النتائج الامتحانية حسب الاسم.