امتى نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 موقع وزارة التَّربية والتَّعليم www.imtihanat.com هذا رابط النتيجه انشالله بنجاح والتوفيق

بحث مكثف من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حول نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول، حيث أوشكت عملية الفحص والتدقيق وإعلان النتيجة على الظهور عقب اعتمادها من مراكز الكونترول ورفعها بعد ذلك إلى مكتب وزير التربية والتعليم (موسى المقريف)، ومن ثم رفعها عبر موقع الوزارة الإلكتروني على الإنترنت ليتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عنها بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

تم الانتهاء من نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2024 بجميع المحافظات يوم 30 مايو الماضي، حيث بدأت الامتحانات في 19 من نفس الشهر، وقد تمت متابعة سير اللجان من قِبل وزارة التربية والتعليم الليبية للتأكد من سير العملية بمنتهى الشفافية والنظام وعدم وجود غش أو أي تجاوزات من باب تكافؤ الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه.

كما صرحت مصادر موثوقة من وزارة التربية والتعليم الليبية أنه قد تم الانتهاء من أغلب أعمال التصحيح وأنه جاري العمل على مراجعة النتائج ومن ثم رفعها عبر المواقع الإلكترونية المحددة، أي أنه من المنتظر إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط الشهادة الاعدادية 2024 ليبيا

وعقب أن يتم التوقيع على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 الدور الأول واعتمادها من جانب الوزير، يمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التالية التي حددتها وزارة التربية والتعليم الليبية، وهي تتمثل في الآتي:-