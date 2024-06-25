شوف لولو والنونو.. تردد قناة وناسة 2024 المخصصة للأطفال على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية

تعد قناة وناسة واحدة من القنوات الأكثر شعبية بين الأطفال في الوقت الحالي، بفضل محتواها المتنوع والممتع الذي يلبي احتياجات الأطفال من جميع الفئات العمرية، تقدم القناة أناشيد سلسة وممتعة تساهم في تطوير مهاراتهم الفكرية، مما يجعلها محطة مفضلة للعائلات العربية والمصرية على حد سواء.
تردد قناة وناسة 2024 المخصصة للأطفال
قناة وناسة تعد واحدة من القنوات الرائدة المخصصة للأطفال في الفترة الحالية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تلقى استحسانًا كبيرًا بين الجمهور الصغير؛ تتميز القناة بعرض أغاني لولو بالكامل بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأناشيد يوميًا، مما يساعد في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والترفيهية.
لمشاهدة قناة وناسة بأعلى جودة في الصوت والصورة، يمكنك ضبط التردد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التفاصيل التالية:
- التردد: 11270
- القمر الصناعي: عرب سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
أما لاستقبال قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام التردد التالي:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
ضبط تردد القناة على التلفاز
- استخدم جهاز التحكم الخاص بالرسيفر للوصول إلى قائمة الإعدادات.
- اختر خيار التركيب أو الضبط من القائمة الرئيسية للرسيفر.
- قد تجد خياراً يسمى “ضبط القنوات” أو “بحث عن قنوات جديدة”، حدد هذا الخيار.
- اختيار القمر الصناعي: ستحتاج إلى اختيار القمر الصناعي المناسب الذي يبث قناة وناسة، اختر “نايل سات” أو “عرب سات” حسب التردد المطلوب.
- ادخل بيانات التردد لقناة وناسة
- بعد إدخال جميع البيانات اللازمة، احفظ الإعدادات المدخلة بالنقر على خيار “حفظ” أو “تثبيت” حسب الرسيفر.
- بعد حفظ الإعدادات، قم بالضغط على خيار “تنزيل القناة” أو “بحث” (قد تكون هذه الخطوة تلقائية في بعض الأجهزة).
- بعد اكتمال التنزيل وتحميل القناة على الرسيفر، استخدم جهاز التحكم لتمرير بين القنوات حتى تجد قناة وناسة.