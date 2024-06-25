شوف لولو والنونو.. تردد قناة وناسة 2024 المخصصة للأطفال على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية

تعد قناة وناسة واحدة من القنوات الأكثر شعبية بين الأطفال في الوقت الحالي، بفضل محتواها المتنوع والممتع الذي يلبي احتياجات الأطفال من جميع الفئات العمرية، تقدم القناة أناشيد سلسة وممتعة تساهم في تطوير مهاراتهم الفكرية، مما يجعلها محطة مفضلة للعائلات العربية والمصرية على حد سواء.

تردد قناة وناسة 2024 المخصصة للأطفال

قناة وناسة تعد واحدة من القنوات الرائدة المخصصة للأطفال في الفترة الحالية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تلقى استحسانًا كبيرًا بين الجمهور الصغير؛ تتميز القناة بعرض أغاني لولو بالكامل بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأناشيد يوميًا، مما يساعد في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والترفيهية.

لمشاهدة قناة وناسة بأعلى جودة في الصوت والصورة، يمكنك ضبط التردد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التفاصيل التالية:

التردد: 11270

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

أما لاستقبال قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

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