رابط نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب، الذي أصبح الآن مسار بحث الكثيرون في المغرب، ونحن على موعد إعلان نتائج الباك حر للعام الدراسي المنقضي، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب عن الإنتهاء رسمياً من تصريح نماذج الاختبارات لامتحانات البكالوريا منذ أول أمس، وبدأ الوزارة على الفور رفع ملفات نتائج البكالوريا بعدما حصدت درجات الطلاب والطالبات في كافة المواد الدراسية التي كشفت فيها النتائج الأولية زيادة نسب النجاح بالمقارنة بالسنوات الماضية.

رابط نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب

تحمل نتائج البكالوريا المغربية أهمية كبيرة وغير عادية بالنسبة للشعب المغربي، كونها واحدة من بين أهم النتائج المصيرية في مستقبل التلاميذ، لذلك أعدت الوزارة 3 طرق لاستخراج نتائج البكالوريا الدورة العادية للعام الدراسي 2024، جاءت كالتالي:

استخراج نتائج البكالوريا المغربية عن طريق موقع باك حر.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب عن طريق رقم الهاتف.

استخراج نتائج البكالوريا المغرب عن طريق وزارة التربية الوطنية.

موعد إعلان نتائج البكالوريا المغرب 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية موعد الكشف عن نتائج البكالوريا المغرب الدورة العادية وذلك يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو 2024، وأكدت على جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الراغبين في معرفة النتائج إتباع الموقع الرسمي لوزارة التربية أو منصة باك حر من أجل سرعة الحصول على النتائج النهائية.

خطوات استخراج نتائج البكالوريا المغرب 2024

مكنت وزارة التربية الوطنية في المغرب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة البكالوريا بالمغرب عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع فضاء متمدرسن.

أضف رقم هاتفك.

النقر على أيقونة الاسم.

سجل بياناتك الشخصية.

حدد مزود الخدمة من بين (اتصالات المغرب، اورنج، أنوي).

تحديد ملكية الرقم.

الضغط على أيقونة حفظ.

لحظات وتصلك رسالة تحتوي على نتيجتك.

وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال رابط نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب الطرق الصحيحة لمعرفة نتيجة البكالوريا مجاناً.