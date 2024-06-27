طريقة شحن شدات بابجي موبايل 2024 PUBG MOBILE بشكل مجاني مضمونة وشغالة %100 اضغط هنا

تعتبر طريقة شحن شدات بابجي موبايل 2024 PUBG MOBILE، من أكثر ما يهم اللاعبين ليتمكنوا من شحن الشدات بكل سهولة ويكون ذلك عبر طريق رقم المعرف ID، وذلك دون دخولهم على حساباتهم الشخصية، ويعتبر شحن الشدات من أهم ما يتم استخدامه في اللعبة، ليتمكن اللاعب من شراء عناصر وأسلحة جديدة داخل اللعبة.

طريقة شحن شدات بابجي موبايل 2024 عبر الـ ID

حيث إنه يمكن اتباع طريقة شحن شدات بابجي موبايل، عبر الـ ID لتتمكن من شراء الأزياء والأسلحة وكافة العناصر الأخرى في اللعبة، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على لعبة ببجي موبايل MOBILE.

من ثم يتم الضغط على أيقونة المتجر المتاحة أمامك.

بعد ذلك يتم اختيار ايقونة شحن.

ثم قم بالضغط على أيقونة شحن عبر الـ ID.

قم الآن بإدخال رقم المعرف الخاص باللاعب، في الخانة المخصصة لذلك بشكل صحيح.

اختيار كمية الشدات التي تود شحنها، وكذلك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

أخيرا قم بالضغط على أيقونة شراء لتتمكن من عملية الشحن بنجاح.

فيما إنه يمكن خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، وكذلك يمكنك اختيار طريقة الدفع لشحن الشدات، واختيار الطريقة المناسبة عبر بطاقة الائتمان أو رصيد الهاتف.

خطوات شحن شدات ببجي 2023 عبر تطبيق Midasbuy

كما إنه يمكن شحن شدات ببجي عن طريق كتابة رقم ID الخاص باللاعب، وهي من أسهل الطرق لشحن الشدات، ويمكن استخدام تلك الطريقة لشحن الشدات من أي مكان بالعالم، ولا يتطلب ذلك الأمر إنشاء حساب على الموقع أو عبر التطبيق، مع اتباع الخطوات التالية: