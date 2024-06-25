ظهرت الآن … نتائج الثانوية العامة قطر 2024 باسمك فقط عبر رابط وزارة التعليم الرسمي edu.gov.qa

يزيد التساؤل عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024 خلال الفترة الحالية وهذا بعد إعلان وزارة التعليم إنها سوف تقوم بالإعلان عنها خلال موقعها الرسمي خلال الأسبوع الجاري، وهذا ما يزيد من تفاعل الطلاب للتعرف على الطريقة التي يمكن إتباعها لكي يتم الكشف عن النتيجة، كما أن الوزارة أعلنت أن الطالب يمكن الاستعلام عن نتيجته عن طريق استخدام اسمه فقط من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة وكذلك موقع معارف أيضًا، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم خطوات الاستعلام وبعض المعلومات الهامة الأخرى.

نتائج الثانوية العامة قطر 2024

أكدت وزارة التعليم بدولة قطر أنها سوف تقوم برفع نتائج الثانوية العامة قطر 2024 على موقعها الرسمي في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن جميع الطلاب من التعرف على النتيجة الخاصة به والاستعلام عن معدله في تلك المرحلة، فهي تساعده في الانتقال إلى المرحلة الجامعية دون أي مشكلة، وتكون طريقة الاستعلام كما يلي:

ادخل إلى موقع الوزارة مباشرة من هنا.

اختر الخدمات الإلكترونية.

اختر زر نتيجة الثانوية العامة.

اكتب رقم الهوية والاسم الخاص بك.

اضغط على زر إظهار النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة في قطر عبر موقع معارف

يمكن للطلاب أيضًا الاستعلام عن هذه النتيجة من خلال موقع معارف إحدى المواقع التابعة إلى الوزارة، وهذا من خلال بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي: