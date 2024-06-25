لينك النتائج.. نتائج الثالث متوسط دور أول في محافظات العراق بأكلمها 2024.. أعرف نتيجتك الان

نتائج الثالث متوسط الدور الأول أصبحت على وشك الظهور خاصة بعد أن أعلن المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية العراقية، أن أعمال التصحيح من المتوقع انتهاءها هذا الأسبوع، ليتم العمل مباشرة على رفع الكشوفات عبر موقعها الرسمي، والعمل على إعلان النتائج أمام جميع الطلاب والطالبات في دولة العراق وبمختلف محافظتها، بحيث يسهل الإستعلام عن النتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وبعد أن تنتهي أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت لمدة أسابيع متعددة، سيتم العمل على رفع نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في أقرب وقت عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وكذلك موقع نتيجة نت الإلكتروني، التي يعمل على توفير النتائج الخاصة بكافة الطلاب في محافظات العراق، بحيث يتمكنوا من الحصول عليها وتقديم طلب اعتراض على المواد الراغبين في تحسينها من جديد.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول

وعن الخطوات التي يتم العمل على اتباعها لكي تتمكن من الإستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، اتباع الأتي:-