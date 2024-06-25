موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة لها

يعد مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي عرضت فيها سنوات الاخيره واصبح من اكثر المسلسلات التي يشاهدها عدد كبير من الجماهير، حيث أن المسلسل يتناول قصة الدولة العثمانية وما مرت به من حروب وأزمات على مر العصور ومدى تأثيرها على الشعب وهو من المسلسلات التي اتفق عليه جميع الجماهير ويعد من المسلسلات الشيقه المليئة بالمغامرات والمفاجآت المختلفة والمناسب لجميع الاعمار، حيث انه يعرض حقبة من التاريخ مليئة بالاحداث المتصاعدة لذلك استطاع أن يجذب عدد كبير من الأشخاص بمجرد عرض الحلقات الاولى منه الى أن انتهى خمسه اجزاء والان ينتظر الجميع معرفه الجزء السادس من المسلسل.

موعد الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان

من المقرر أن يعرض مسلسل المؤسس عثمان في بداية شهر سبتمبر القادم حيث أنه يحكي تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان الابن الأصغر أرطغرل فقد انتهى الموسم الخامس بشكل شيق جذب الجماهير اليه، وسوف يتم تكمله في الموسم السادس فإن المسلسل مليء بالأحداث المتساعده ويمكن مشاهدته على قناة آي تي في التركية التي تعرض المسلسل بجميع اجزائه مرة كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

مسلسل مؤسس عثمان الجزء الثالث من المسلسلات التي تولد على قناة آي تي في كل اربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء ويعرض مترجم الى اللغة العربية، لذلك يتابعه العديد من الجماهير في مختلف الدول ويمكن أن تتابع القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد 12034 معامل تصحيح الخطا 3 /4،معدل الترميز 27500 جودة القناة اس دي.