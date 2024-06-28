من هنا هتظهر|.. رابط الإستعلام عن نتائج البيام الجزائر 2024 من اللينك الرسمي للوزارة

أعلنت وزارة التربية في الجزائر في بيانٍ لها عن موعد ظهور نتائج البيام (التعليم المتوسط) وقد أتاحت إمكانية الإستعلام عنها بسهولة بمُجرد ظهورها عبر موقع الديوان الوطني، وفي ذلك البيان تم الإعلان عن أن نسبة النجاح هذا العام شهِدت ارتفاعًا ملحوظًا عن السنوات السابقة.. لذا بادر بالدخول إلى رابط الإستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

كيفية الإستعلام عن نتائج البيام

بعد أن تم الإعلان عن موعد نتيجة البيام في الجزائر في اليوم الـ خامس والعشرين من يونيو 2024، أعلنت الوزارة عن إمكانية الإستعلام عنها حينها من خِلال موقع الديوان الوطني- وزارة التربية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الديوان الوطني من هنــــــا. تسجيل الدخول في الموقع، ثُم اختيار خدمة (الاستعلام عن النتائج). تحديد (نتائج البيام)، وإدخال البيانات المطلوبة التي تتمثل في: رقم الجلوس، وأحيانًا الاسم ورقم الهوية. الضغط على (التالي). الإجابة عن السؤال المطروح بشكلٍ دقيق حتى يتم التحقق من الهوية بنجاح. الضغط على (عرض النتيجة)، وفي حالة ظهورها تعرض لك النسبة الإجمالية وتفاصيل النتيجة.

كيفية سحب نتائج البيام موقع فضاء

يمكنك الإستعلام عن نتائج البيام الجزائر عبر العديد من الطرق.. فبالإضافة إلى موقع الديوان الوطني يُمكنك الإستعلام عن النتيجة عبر موقع فضاء، وذلك من خِلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع فضاء أولياء التلميذ من هنـــــا.

التسجيل في الموقع عبر كتابة اسم المستخدم ورقم المرور. تحديد المرحلة من القائمة (المتوسطة) ثُم تسجيل باقي البيانات المطلوبة (رقم الهوية، الفصل الدراسي). الضغط على (استعلام). يُمكن حينها الاستعلام عن النتيجة والقيمة النهائية للمعدل العام.

تعتبر مرحلة البيام في الجزائر من المراحل الهامة التي تؤهل الطالب إلى دخول المرحلة التالية (الثانوية)، وبعد الإنتهاء من الإختبارات أعلنت الوزارة عن موعد الإنتهاء من التصحيح وظهور النتائج وكذلك عن وسيلة الإستعلام عنها.