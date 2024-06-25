“هَســہٰ ظَـهـرت” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق عبر منصة مظلتي

اقترب موعد ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق مما زاد من عمليات البحث، حيث تحرص العراق على تقديم المساعدات للمواطنين الأشد احتياجًا كمحدودي الدخل وذلك من أجل مساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية مما يمكنهم من عيش حياة كريمة، وفي هذا المقال ستتعرف على رابط الاستعلام وكافة الأخبار الخاصة بالوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك أن تستعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي وذلك عندما يتم الإعلان عن ظهور كشوفات الأسماء من خلال الحسابات الرسمية، ومن جانبها أشارت المصادر المقربة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من التحقق من أسماء المتقدمين، ويمكن الاستعلام عن طريق الآتي:-

ادخل على الحساب الرسمي لـ منصة مظلتي الإلكترونية .

. ادخل على صفحة الرعاية الاجتماعية.

اختار “خدمة الاستعلام عن الوجبة الأخيرة 2024”.

حدد المحافظة التي تتبع لها.

ابدأ في ملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

ثم اضغط على “استعلام”.

انتظر ثواني قليلة وستظهر أمامك النتيجة.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة العمل في العراق عدة شروط لا يمكن للمتقدم أن يحصل على الدعم إلا إذا استوفاها بالكامل، وهذه الشروط كالتالي: