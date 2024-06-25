“هَســہٰ ظَـهـرت” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق عبر منصة مظلتي

اقترب موعد ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق مما زاد من عمليات البحث، حيث تحرص العراق على تقديم المساعدات للمواطنين الأشد احتياجًا كمحدودي الدخل وذلك من أجل مساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية مما يمكنهم من عيش حياة كريمة، وفي هذا المقال ستتعرف على رابط الاستعلام وكافة الأخبار الخاصة بالوجبة الأخيرة.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
يمكنك أن تستعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي وذلك عندما يتم الإعلان عن ظهور كشوفات الأسماء من خلال الحسابات الرسمية، ومن جانبها أشارت المصادر المقربة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من التحقق من أسماء المتقدمين، ويمكن الاستعلام عن طريق الآتي:-
- ادخل على الحساب الرسمي لـ منصة مظلتي الإلكترونية.
- ادخل على صفحة الرعاية الاجتماعية.
- اختار “خدمة الاستعلام عن الوجبة الأخيرة 2024”.
- حدد المحافظة التي تتبع لها.
- ابدأ في ملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.
- ثم اضغط على “استعلام”.
- انتظر ثواني قليلة وستظهر أمامك النتيجة.
شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية 2024
حددت وزارة العمل في العراق عدة شروط لا يمكن للمتقدم أن يحصل على الدعم إلا إذا استوفاها بالكامل، وهذه الشروط كالتالي:
- ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عام وذلك بالنسبة للرجال.
- أما بالنسبة للسيدات فيشترط ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.
- أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.
- يشترط أن يقيم في العراق إقامة دائمة.
- ألا يمتلك المتقدم أي أصول أو أملاك غالية الثمن وينطبق ذلك أيضًا على أفراد عائلته.
- ومن الشروط أيضًا ألا يزيد مجموع الدخل الشهري للأسرة عن الحد المسموح به في برنامج الرعاية الاجتماعية.
- أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى المساعدة أي الفئات التي حددتها الوزارة.
- ألا يكن للمتقدم مصدر دخل ثابت.
- ألا يقل عدد أفراد أسرة المتقدم عن 4 أفراد.