ألحق فرصتك بسرعة.. إليك عروض هايبر لولو على الشاشات والجوالات شهر يوليو 2024

يُمكنك شراء أجهزتك الإلكترونية سواء شاشات، جوالات، .. غيرها بأسعارٍ مميزة عبر متجر لولو، إذ أنه متجرًا شاملًا كافة احتياجات المنزل ويتيح خدمات التوصيل إلى باب المنزل، ونظرًا إلى أنه يوفر عروضًا دورية على المنتجات أصبح بإمكانك الآن شراء الشاشات بخصوماتٍ تتعدى نِصف قيمتها، وكذلك وفر خصوماتٍ مناسبة على الجوالات.

عروض هايبر لولو على الأجهزة الإلكترونية

يعتبر هايبر لولو واحدًا من أبرز المتاجر الإلكترونية في السعودية، والذي يوفر الكثير من الخدمات والخصومات للمستهلكين، ومؤخرًا قام بالإعلان عن عروض جديدة على الشاشات والجوالات بقيم خصم عالية تختلف من جهاز لآخر، ويُمكن الاطلاع عليها عبر الآتي:

عروض هايبر لولو على الشاشات

النوع قيمة الخصم السعر قبل الخصم “ريال سعودي” السعر بعد الخصم “ريال سعودي” إل جي تلفزيون ذكي 4K 50UR73006LA 50 بوصة 57% 3699 1599 سكاي وورث تلفزيون جوجل 4K 65SUE9350F 65 بوصة 55% 3999 1799 ايكون تلفزيون LED ذكي 70 بوصة 4 كيه UHD، أسود، IK-70A71WOS 49% 3599 1849 سكاي وورث تلفزيون ذكي جوجل أندرويد 4K دقة فائقة 58 بوصة 58SUE9200 48% 2699 1399 ايكون تلفزيون ذكي 55 بوصة LED 4K، أسود، IK55A71WOS 45% 2099 1149 تلفزيون جوجل الذكي 58 بوصة ال اي دي من ايكون، IK-GTV58 43% 2099 1199

عروض هايبر لولو على الجوالات

النوع قيمة الخصم السعر قبل الخصم “ريال سعودي” السعر بعد الخصم “ريال سعودي” Motorola G84 5G Smartphone, 12 GB RAM, 256GB Storage, Marshmallow Blue 12% 899 789 Xiaomi Redmi A3 4G Smartphone, 4 GB RAM, 128 GB Storage, Midnight Black 11% 369 329 Honor X6a 4GB+128GB,Sky Silver,5200mAh Long-lasting Battery 10% 499 449 Oppo A38 4G Dual SIM Smartphone, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Glowing Gold 8% 599 549 Oppo A18 Dual SIM 4G Smartphone, 4 GB RAM, 128 GB Storage, Glowing Blue 6% 569 439 Samsung Galaxy A05s Dual SIM Smartphone, 4G, 4GB RAM, 64GB Storage, Black, SM-A055FZKDMEA 5% 379 359

يُمكنك شراء الكثير من احتياجاتك عبر متجرٍ واحد من أي مكان في السعودية عبر متجر لولو وتصل إليك خِلال فترة قليلة إلى باب المنزل بأسعارٍ مخفضة.