ألحق فرصتك بسرعة.. إليك عروض هايبر لولو على الشاشات والجوالات شهر يوليو 2024

يُمكنك شراء أجهزتك الإلكترونية سواء شاشات، جوالات، .. غيرها بأسعارٍ مميزة عبر متجر لولو، إذ أنه متجرًا شاملًا كافة احتياجات المنزل ويتيح خدمات التوصيل إلى باب المنزل، ونظرًا إلى أنه يوفر عروضًا دورية على المنتجات أصبح بإمكانك الآن شراء الشاشات بخصوماتٍ تتعدى نِصف قيمتها، وكذلك وفر خصوماتٍ مناسبة على الجوالات.
عروض هايبر لولو على الأجهزة الإلكترونية
يعتبر هايبر لولو واحدًا من أبرز المتاجر الإلكترونية في السعودية، والذي يوفر الكثير من الخدمات والخصومات للمستهلكين، ومؤخرًا قام بالإعلان عن عروض جديدة على الشاشات والجوالات بقيم خصم عالية تختلف من جهاز لآخر، ويُمكن الاطلاع عليها عبر الآتي:
عروض هايبر لولو على الشاشات
|النوع
|قيمة الخصم
|السعر قبل الخصم
“ريال سعودي”
|السعر بعد الخصم
“ريال سعودي”
|إل جي تلفزيون ذكي 4K 50UR73006LA 50 بوصة
|57%
|3699
|1599
|سكاي وورث تلفزيون جوجل 4K 65SUE9350F 65 بوصة
|55%
|3999
|1799
|ايكون تلفزيون LED ذكي 70 بوصة 4 كيه UHD، أسود، IK-70A71WOS
|49%
|3599
|1849
|سكاي وورث تلفزيون ذكي جوجل أندرويد 4K دقة فائقة 58 بوصة 58SUE9200
|48%
|2699
|1399
|ايكون تلفزيون ذكي 55 بوصة LED 4K، أسود، IK55A71WOS
|45%
|2099
|1149
|تلفزيون جوجل الذكي 58 بوصة ال اي دي من ايكون، IK-GTV58
|43%
|2099
|1199
عروض هايبر لولو على الجوالات
|النوع
|قيمة الخصم
|السعر قبل الخصم
“ريال سعودي”
|السعر بعد الخصم
“ريال سعودي”
|Motorola G84 5G Smartphone, 12 GB RAM, 256GB Storage, Marshmallow Blue
|12%
|899
|789
|Xiaomi Redmi A3 4G Smartphone, 4 GB RAM, 128 GB Storage, Midnight Black
|11%
|369
|329
|Honor X6a 4GB+128GB,Sky Silver,5200mAh Long-lasting Battery
|10%
|499
|449
|Oppo A38 4G Dual SIM Smartphone, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Glowing Gold
|8%
|599
|549
|Oppo A18 Dual SIM 4G Smartphone, 4 GB RAM, 128 GB Storage, Glowing Blue
|6%
|569
|439
|Samsung Galaxy A05s Dual SIM Smartphone, 4G, 4GB RAM, 64GB Storage, Black, SM-A055FZKDMEA
|5%
|379
|359
يُمكنك شراء الكثير من احتياجاتك عبر متجرٍ واحد من أي مكان في السعودية عبر متجر لولو وتصل إليك خِلال فترة قليلة إلى باب المنزل بأسعارٍ مخفضة.