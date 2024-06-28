ألحق فرصتك بسرعة.. إليك عروض هايبر لولو على الشاشات والجوالات شهر يوليو 2024

mostafa magdey تاريخ النشر تصنيف منوعات
ألحق فرصتك بسرعة.. إليك عروض هايبر لولو على الشاشات والجوالات شهر يوليو 2024
ألحق فرصتك بسرعة.. إليك عروض هايبر لولو على الشاشات والجوالات شهر يوليو 2024

يُمكنك شراء أجهزتك الإلكترونية سواء شاشات، جوالات، .. غيرها بأسعارٍ مميزة عبر متجر لولو، إذ أنه متجرًا شاملًا كافة احتياجات المنزل ويتيح خدمات التوصيل إلى باب المنزل، ونظرًا إلى أنه يوفر عروضًا دورية على المنتجات أصبح بإمكانك الآن شراء الشاشات بخصوماتٍ تتعدى نِصف قيمتها، وكذلك وفر خصوماتٍ مناسبة على الجوالات.

عروض هايبر لولو على الأجهزة الإلكترونية

يعتبر هايبر لولو واحدًا من أبرز المتاجر الإلكترونية في السعودية، والذي يوفر الكثير من الخدمات والخصومات للمستهلكين، ومؤخرًا قام بالإعلان عن عروض جديدة على الشاشات والجوالات بقيم خصم عالية تختلف من جهاز لآخر، ويُمكن الاطلاع عليها عبر الآتي:

عروض هايبر لولو على الشاشات

النوعقيمة الخصمالسعر قبل الخصم

“ريال سعودي”

السعر بعد الخصم

“ريال سعودي”

إل جي تلفزيون ذكي 4K 50UR73006LA 50 بوصة57%36991599
سكاي وورث تلفزيون جوجل 4K 65SUE9350F 65 بوصة55%39991799
ايكون تلفزيون LED ذكي 70 بوصة 4 كيه UHD، أسود، IK-70A71WOS49%35991849
سكاي وورث تلفزيون ذكي جوجل أندرويد 4K دقة فائقة 58 بوصة 58SUE920048%26991399
ايكون تلفزيون ذكي 55 بوصة LED 4K، أسود، IK55A71WOS45%20991149
تلفزيون جوجل الذكي 58 بوصة ال اي دي من ايكون، IK-GTV5843%20991199

عروض هايبر لولو على الجوالات

النوعقيمة الخصمالسعر قبل الخصم

“ريال سعودي”

السعر بعد الخصم

“ريال سعودي”

Motorola G84 5G Smartphone, 12 GB RAM, 256GB Storage, Marshmallow Blue12%899789
Xiaomi Redmi A3 4G Smartphone, 4 GB RAM, 128 GB Storage, Midnight Black11%369329
Honor X6a 4GB+128GB,Sky Silver,5200mAh Long-lasting Battery10%499449
Oppo A38 4G Dual SIM Smartphone, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Glowing Gold8%599549
Oppo A18 Dual SIM 4G Smartphone, 4 GB RAM, 128 GB Storage, Glowing Blue6%569439
Samsung Galaxy A05s Dual SIM Smartphone, 4G, 4GB RAM, 64GB Storage, Black, SM-A055FZKDMEA5%379359

يُمكنك شراء الكثير من احتياجاتك عبر متجرٍ واحد من أي مكان في السعودية عبر متجر لولو وتصل إليك خِلال فترة قليلة إلى باب المنزل بأسعارٍ مخفضة.

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معلومات الكاتب
mostafa magdey

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