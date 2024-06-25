“مليـــون مبـــروك للناجحيين“ رابط نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الثاني 2024 عبر بوابة معارف برقم المقعد edu.gov.qa

أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل قطر عن ظهور نتائج الثانوية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024 والتي ينتظرها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الامور داخل الدولة، وذلك للاطمئنان على مستقبل أولادهم بعد فترة الامتحانات الصعبة والضغط النفسي والعصبي الذي كان يتعرض له جميع الأطراف أثناء فترة الامتحانات، وتعد مرحلة الثانوية العامة واحدة من أهم المراحل التعليمية داخل قطر والتي تحظى باهتمام كبير للغاية من قبل الجميع وخاصة أن تلك المرحله سوف تؤهل الطلاب للدخول الى مرحلة تعليمية جديدة ألا وهي الجامعة التي تعد المرحلة الأخيرة في حياتهم التعليمية.

نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الثاني 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم في قطر انه يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا لابد من الانتقال بشكل مباشر إلى موقع بوابة معارف.

ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

الخطوة التالية لابد من الضغط على خيار الخدمات الالكترونية، ثم اختيار نتائج الطلاب.

ثم قم بالنقر على الصف الذي ترغب بالاستعلام عنه واختيار الفصل الدراسي الثاني.

ثم قم بكتابة رقم البطاقه الوطنية أو رقم المقعد، ثم ادخال الرمز المرئي والضغط على كلمة بحث وسوف تظهر النتيجة على الفور امامك على الشاشة.

نتائج الثانوية العامة قطر 2024 وزارة التربية والتعليم

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية: