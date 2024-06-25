استعلم هسة موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا

ازدادت التساؤلات من قبل الطلبة وأولياء الأمور بخصوص نتائج الصف الثالث المتوسط في كافة محافظات العراق، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن اقتراب الانتهاء من عمليات المراجعة والتصحيح، وسوف يتم اعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2024م.

نتائج الثالث متوسط

أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق بأن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة، وسوف يتم إعلان النتيجة خلال الأيام القادمة، ويستطيع جميع أولياء الأمور والطلبة الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية من خلال موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة نتائجنا.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط العراق

يستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة باستخدام اسمه والرقم الامتحاني، ويتم ذلك عن طريق القيام بالتالي.

في البداية يتم التوجه إلى منصة نتائجنا الإلكترونية بطريقة مباشرة عبر ذلك الرابط.

قم بتحديد خيار نتائج الطلبة من الصفحة الأساسية الموجودة أمامك.

حدد المحافظة التابع لها ثم اضغط على مربع تحميل الملف.

قم بالبحث عن النتيجة برقمك الامتحان واسمك.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع الوزارة

أعلنت وزارة التربية العراقية عن مجموعة من الخطوات التي ينبغي على الطالب اتباعها للحصول على نتيجته في الدور الأول، وهذه الخطوات جاءت كالتالي.