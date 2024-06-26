اسماء الناجحين نزلت هنا.. طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم عبر موقع الوزارة moe-ye.net

طريقة استخراج نتائج التاسع اليمن بالاسم فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما نعلم أن الطلاب في اليمن يعيشون حالة من الخوف بشأن مواعيد ظهور النتيجة، وذلك لأنهم أنهوا الامتحانات من حوالي 30 يوم، وهم كل يوم يبحثون عن النتيجة لمعرفة درجاتهم في كل المواد، لذا وفرت لهم الوزارة رابط إلكتروني يتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة بخطوات سهلة وبسيطة ودون الحاجة للذهاب إلى المدرسة من أجل الحصول على النتيجة.

استعلم الآن عن نتائج التاسع اليمن 2024

تحرص وزارة التربية والتعليم اليمنية على توفير أفضل الخدمات للطلاب من أجل الاستعلام عن النتيجة، وهذا يكون من خلال السير الخطوات التالية:

عليك التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية .

الولوج إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومن ثم الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد خيار “نتائج طلاب الصف التاسع الدور الأول في اليمن.

إدخال اسم الطالب ورقم الامتحان بالكامل ومن ثم الضغط على أيقونة”عرض النتيجة”.

ستظهر أمامك النتيجة بكافة التفاصيل.

نتائج طلاب الصف التاسع باليمن 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نسبة نجاح الطلاب هذا العام مرتفعة جدا على عكس العام المنقضي، وذلك من أجل بث الراحة والاطمئنان في نفوس الطلاب الذين يشعرون بالخوف والقلق من النتيجة، علاوة على ذلك وفرت الوزارة للطلاب منصة إلكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة.

وبخصوص موعد إعلان النتيجة فإن من المتوقع خلال الأيام القادمة ستعلن الوزارة عن موعد المؤتمر الصحفي الذي تكشف فيه عن نتائج الطلاب، وبناءً على ذلك نصحت الطلاب بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة فور ظهور النتيجة، وذلك من أجل الحصول على النتيجة في ثواني معدودة من خلال اتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها في السابق.