ضد الحظر.. تحميل احدث إصدار واتساب الذهبي 2024 يبهر الجميع بثوبة الجديد سابق الكل في المعرفة/تمت المراجعه

يسعى عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول إلى تحميل واتساب الذهبي فهي من النسخ المعدلة من الواتساب الأصلي، إلا إنها تتميز بالعديد من المزايا التي لا يحتوي الأصلي عليها، حيث يستفيد منها جميع المستخدمين في كافة الأوقات، وهو ما يجعل معدل تحميلها كبير للغاية عن جميع النسخ الأخرى، إلا أن خلال الفترة الأخيرة شاهدت تلك النسخة عدد من المشاكل في عملية التحميل، لذلك نقوم من خلال مقالنا بتوضيح الطريقة التي تساعد في تنزيل تلك النسخة المحدثة، وأهم الخصائص التي تحتوي عليها بشكل مفصل.

تحميل واتساب الذهبي

تعد طريقة تحميل واتساب الذهبي من التساؤلات المتدوالة بين مستخدمي الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ، فهي من النسخ الأكثر تميزًا عن غيرها وتحتوي على أفضل الخصائص التي يحتاج إليها البعض، ويتم تحميلها من خلال عدة خطوات بسيطة، والتي تكون كما يلي:

قم بالبحث عن الواتساب الذهبي في خانة البحث الخاصة بجوجل.

انتظر حتى ظهور النتائج، ومن ثم يتم الدخول إلى أحد المواقع المخصصة لعملية التحميل.

يتم الضغط على زر التحميل لبدء تلك العملية، عليك الانتظار حتى انتهائها بشكل كامل.

عند انتهاء التحميل، يتم الدخول على أيقونة الملفات المحملة على الهاتف.

اضغط على الأيقونة لبدء عملية التثبيت.

بعد انتهاء التثبيت قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق استخدامك لرقم هاتفك.

استمتع بكافة خصائص التحميل.

خصائص تطبيق الواتساب الذهبي

يحتوي التطبيق على عدد كبير من الخصائص المميزة التي يقوم الجميع باستخدامها والاستفادة منها في كافة الأوقات، ومنها كما يلي: