عاجل!! متاح الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب الليبيين حاليًا عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بليبيا لعام 2024، خاصة مع اقتراب الإعلان عن النتائج، حيث يوفر موقع منظومة الامتحانات الليبية إمكانية الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية للدور الأول باستخدام رقم الجلوس ورقم القيد، وذلك بعد ان انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول في 30 مايو الماضي، وتستمر الآن أعمال التصحيح استعدادًا لإعلان النتائج ورفعها على البوابة الإلكترونية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطنية عن اقتراب موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا، وقد أجريت الامتحانات خلال الفترة من 19 حتى 30 مايو الماضي، وذلك وسط إجراءات تنظيمية من وزارة التعليم لضمان سير الامتحانات بنجاح، كما أكدت الوزارة أن النتائج ستكون متوفرة قريبًا على بوابة منظومة الامتحانات، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر الدخول إلى رابط الموقع (هنا)

مشاركة واسعة وكبيرة بامتحانات الشهادة الإعدادية ليبيا

من الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام شهدت مشاركة واسعة من الطلاب في جميع المدن الليبية، بحضور أكثر من 200 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات أمام أكثر من 15 ألف لجنة امتحان، كما أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، على قرب انتهاء عمليات التصحيح وإعلان النتائج، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج من خلال الدخول إلى بوابة منظومة الامتحانات واتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط منظومة الامتحانات.

اختيار نتائج الشهادة الإعدادية فور توفرها.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

إضافة رقم القيد الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة استعلام.

ستظهر أمامك درجات جميع المواد فورًا.

وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أكدت على أن نتائج الامتحانات ستظهر قريبًا، حيث أوضح مدير عام المركز الوطني للامتحانات، الأستاذ أحمد مسعود، أن النتيجة ستنشر عبر البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في ليبيا، وأيضًا على الصفحة الرسمية للمركز الوطني للامتحانات.

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