الاطـلاع علي نتائج الثانوية العامة قطر الدور الاول 2024 خلال بوابة معارف لخدمات الجمهور.. رابط eduservices.edu.gov.qa

وسط فرحة كبيرة ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة قطر، وذلك بعد أن أدى الطلاب الامتحانات الخاصة بهم منذ فترة زمنية قريبة، فقد تم نشر النتيجة على بوابة معارف الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم القطرية، وتعد الثانوية العامة من المراحل الفيصلية في حياة الطلاب، وذلك لأنها الطريق الممهد للتعليم الجامعي فيما بعد، والذي يتم على إثرها تحديد التخصص الذي سوف يدرسه الطالب.

نتائج الثانوية العامة قطر

ظهرت منذ دقائق قليلة نتائج الثانوية العامة قطر والتي طال انتظارها من قبل الطلاب في هذه المرحلة المهمة، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال موقع بوابة معارف الإلكترونية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة معارف الإلكترونية على الإنترنت.

يتم الضغط على خدمة نتيجة الثانوية العامة.

بعدها عليك الضغط لكتابة بيانات الطالب أو الطالبة المستعلم عن نتيجته.

بعدها قم بالضغط لإضافة بيانات المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب.

يتم الضغط على كلمة استعلام.

في لحظات تظهر أمامك نتيجة الطالب.

خدمات بوابة معارف الإلكترونية

تقدم بوابة معارف عدة خدمات للطلاب وأولياء الأمور فيما يخص العملية التعليمية ومن أهمها الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر، وفيما يلي أبرز خدمات بوابة معارف الإلكترونية: