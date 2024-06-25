“ملازمنا” نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 بالاسم والرقم الامتحاني Pdf عبر موقع وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية في العراق عن قرب موعد ظهور نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 حيث أن من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير بهذه المرحلة الدراسية لأنها من أهم المراحل التعليمية التي تحدد مصير الطالب التعليمي.

نتائج الثالث متوسط دور اول 2024

سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 في جميع محافظات العراق في جميع مديريات التربية “بابل، صلاح الدين، ذي قار، الرصافة، الكرخ، البصرة…. وجميع المحافظات العراقية الأخرى”، وستظهر النتيجة على مواقع الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط دور اول 2024

أعلنت الوزارة أن أعمال التصحيح تنتهي هذا الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن تظهر نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 مطلع الأسبوع المقبل، ويمكنك الاستعلام عنها من خلال الضغط على الرابط الذي سندرجه في الخطوات التالية:-

ادخل على الرابط الرسمي لـ موقع وزارة التربية العراقية .

. اختار “نتائج الامتحانات” ثم اختار “الصف الثالث المتوسط”.

بعدها حدد مديرية التربية التي تتبعها ثم اضغط على كلمة “تنزيل”.

سينزل الملف على جهازك سواء كمبيوتر أو لاب أو الهاتف في صيغة ملف PDF.

ستجد أسمك حسب الترتيب الأبجدي وبجانبه درجاتك في المواد الدراسية.

استخراج نتائج ثالث متوسط 2024 دور أول

من أشهر المواقع في العراق والتي تعلن عن ظهور نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 بمجرد الإعلان عنها هو موقع نتائجنا، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نتيجتك من خلاله: