“نزلها هسه”.. نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

يعيش ملايين الطلاب حالة من الترقب والقلق بانتظار نتيجة الصف الثالث متوسط 2024 الدور الأول، التي أُجريت في شهر يونيو، وزارة التربية العراقية وفرت كل الوسائل الممكنة لتسهيل عملية الاستعداد والتركيز للطلاب خلال هذه الفترة الحرجة؛ بدأت عمليات التصحيح في مراكز الفحص المختلفة، حيث تتم عمليات التدقيق والمراجعة للدرجات بعناية فائقة قبل رفعها على موقع نتائجنا.

رابط نتيجة الثالث متوسط 2024 الدور الأول

من المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول خلال الساعات القليلة القادمة، بحد أقصى خلال يومين، وفقًا لما أوضحه وزير التعليم العراقي، أنه سيتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية الأسبوع الحالي، للاستعلام عن النتيجة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت واذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

تحديد خيار “نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول” من القائمة الرئيسية.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها من القائمة.

سيتم نقلك إلى علامة تبويب جديدة.

في الصفحة الجديدة، اختر المرحلة الدراسية المناسبة.

ابحث عن اسم مدرستك في القائمة المعروضة.

ستجد كشوف بأسماء طلاب الصف الثالث المتوسط للدور الأول.

نتائجنا لينك نتيجة الصف الثالث

للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر موقع ملازمنا الإلكتروني أو موقع نتائجنا: