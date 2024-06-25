مباشر Link نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الفني

يهتم أولياء الأمور وطلاب الدبلومات بالتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 فور الانتهاء من أداء الاختبارات الخاصة بهم، حيث أظهرت وزارة التعليم المصرية إنها تقوم الآن بعملية تصحيح جميع الاختبارات بشكل دقيق حتى يتم الحصول على المعدل المستحق للطالب، وهذه الإجراءات تأخذ المزيد من الوقت، وعلى الرغم من ذلك يستعد الطلاب للنتيجة ويبحثون عن الطريقة التي تسهل عليهم عملية الاستعلام عنها، حيث يسهل ذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي بإتباع بعض الخطوات الصغيرة، وعن طريق متابعة مقالنا نتعرف سويًا على طريقة الاستعلام عنها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

تعتبر نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من النتائج التي ينتظرها عدد كبير من الطلاب في جميع محافظات الجمهورية المصرية، وقاموا بالتساؤل عنها بشكل مستمر فور انتهاء مرحلة الإختبارات، لذلك قامت الوزارة بتوضيح الطريقة التي يمكنهم استخدامها في الاستعلام عن النتيجة والتي تكون كما يلي:

قم بفتح الموقع الرسمي الخاص بالتعليم الفني في البداية من هنا.

يتم الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

اكتب الاسم الرباعي الخاص بك في الأيقونة المخصصة لها.

يتم تسجيل رقم الهوية الخاصة بك أيضًا في الخانة الخاصة بها.

قم بتحديد القسم الذي تقوم بالدارسة به.

اضغط على زر الاستعلام وسوف تحصل على النتيجة الخاصة بك فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2024

يحتاج جميع طلاب تلك المرحلة التعرف على الموعد المحدد الذي يتم إعلان النتيجة فيه، إلا أن الوزارة لم تقم حتى الآن بالإعلان عن هذا الموعد، موضحة إنها سوف تقوم بالإعلان عنه بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح ومراجعة أوارق الاختبارات بشكل دقيق.