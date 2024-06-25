“لينك مُفعل” رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2024 دور أول عبر eduservices.edu.gov.qa | | أسماء الأوائل في المسار العلمي والآداب والانسانيات والتكنولوجي

زاد البحث في الدقائق القليلة الماضية حول رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الدور الأول والذي تم الإعلان عنه من جانب وزارة التربية والتعليم القطرية ليتمكن جميع الطلاب على مستوى كافة المحافظات الاستعلام عن درجاتهم في جميع المواد الدراسية التي امتحنوا بها، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد النتائج رسمياً على مستوى جميع المدارس، ونوضح لكم الطريقة الصحيحة للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2024

تم تفعيل رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الدور الأول رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم حيث حددت بوابة معارف لخدمات الجمهور لاستخراج النتائج بكل سهولة، ويمكن إتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية من أجل الاستعلام عنها، وتتمثل الخطوات في الآتي:-

يتوجه الطالب أو ولي أمره مباشرة إلى بوابة معارف لخدمات الجمهور .

. من قائمة الخدمات يختار قائمة خدمات الطالب\ولي الأمر.

ثم بعد ذلك يتم اختيار نتيجة الثانوية العامة 2023-2024.

يحدد الطالب أو ولي الأمر طريقة الاستعلام باستخدام رقم الجلوس أو تاريخ ميلاد الطالب.

يتم تسجيل الرقم الشخصي للطالب والرقم الجلوس أو التاريخ ويسجل رمز التحقق الموجود.

النقر على بحث لتظهر النتائج أمام الطالب مباشرة.

اسماء أوائل الثانوية العامة قطر 2024

بعدما تعرفنا على رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الدور الأول نتعرف الآن على قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023 والتي أعلنت عنها الوزارة بشكل رسمي وذلك على مستوى المسار العلمي والآداب والانسانيات والتكنولوجي وغيرها: