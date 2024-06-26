استعلم الآن عن اهلية حساب المواطن لشهر يوليو الدفعة الجديدة 2024.. واهم الشروط

يرغب مستفيدى دعم حساب المواطن في السعودية من التحقق شهرياً من استحقاقهم لضمان نزول الدعم المالي المقرر لهم، حيث اتاحت إمكانية الإستعلام من خلال الإنترنت، حيث تسعى إدارة البرنامج لتزويد المواطنين والمستفيدين بآخر التحديثات والمعلومات الضرورية وبرنامج دعم حساب المواطن يعتبر أحد أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى توفير دعم مالي لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مع شروط أهلية بسيطة وواضحة، ويساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة لأبناء الوطن.

شروط أهلية حساب المواطن دفعة شهر يوليو 2024

برنامج حساب المواطن أكد استمرار الالتزام بالشروط التالية للحصول على الدعم في دفعة يوليو:

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون عمر المتقدم 18 عامًا كحد أدنى.

يجب أن يكون المتقدم مستحقا للدعم وفقا للضوابط والشروط المحددة.

يجب أن لا يكون المتقدم من الإقامة في دور الرعاية أو الإيواء التابعة للحكومة، حيث لا ينطبق عليهم الأهلية للحصول على الدعم.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي ساري المفعول لتحويل الدعم إليه.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وتحقيق الشفافية في توزيعه.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن للدفعة الجديدة

للاستعلام عن أهلية حساب المواطن للدفعة الجديدة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع حساب المواطن عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

أدخل رمز الصورة المرئية المعروضة للتحقق.

اختر قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خيار دراسة الأهلية.

اختر استعلام عن الأهلية.

أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن أهليتك.

بعد اتباع هذه الخطوات، سيتمكن المستفيد من معرفة ما إذا كان مستحق للحصول على الدعم في دفعة جديدة من برنامج حساب المواطن أو لا.