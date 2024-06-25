رسميًااااا رابط فعال لاستخراج نتائج البيام عبر فضاء الاولياء awlyaa.education.dz .. الف مبروك للناجحين

تستعد وزارة التربية الجزائرية حالياً لإعلان نتائج البيام 2024، حيث تعتبر هذه النتائج من الأهم للعديد من الطلاب، سيتمكن الطلاب من الحصول عليها باتباع بعض الخطوات الإلكترونية الضرورية، بمجرد أن تعلن الوزارة عنها يوم السبت المقبل، الموافق 29 يونيو 2024، بعد تأجيلها من يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024. سنوفر لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن في المقال التالي.

رابط نتائج البيام bem

فيما يخص نسب النجاح في شهادة التعليم المتوسط 2024، تفيد التقارير بأنها تتفاوت بين (53% و86%)، وذلك حسب المراكز المختلفة، وحسب ما تم ذكره، فإن أدنى نسبة نجاح تبلغ حوالي (53%)، بينما تصل أعلى نسبة إلى (86%)، ويمكن استخراج استخراج نتائج البيام 2024 بواسطة إتباع الخطوات التالية

أولاً، افتح المتصفح الخاص بك وانتقل إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ما أن تدخل إلى الموقع، ابحث عن رابط “نتائج بيام 2024” واضغط عليه.

وفي الصفحة المخصصة لعرض النتائج، ستجد حقلاً خاصاً برقم التسجيل. قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك بدقة في هذا الحقل.

بعد ذلك، في الحقل التالي، اكتب كلمة المرور التي تم تزويدك بها سابقاً.

سيتم طلب منك حل مسألة رياضية بسيطة كجزء من عملية التحقق من الهوية. قم بحل المسألة وأدخل الإجابة في الحقل المخصص لذلك.

بعد التحقق من إدخال جميع البيانات بطريقة صحيحة، انقر على زر “عرض النتيجة”، ستظهر لك النتيجة التي تتضمن المعدل النهائي وتوضح ما إذا كنت قد نجحت أم لا.

استخراج النتائج عبر موقع فضاء الأولياء

للاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط، يرجى اتباع الخطوات التالية: